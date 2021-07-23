Суд рассмотрит иск Юрия Лозы из-за использования песни «Плот» на шоу «Голос»

Москва, 23 июля. Мосгорсуд начнет рассматривать иск певца и композитора Юрия Лозы к Первому каналу, поданный музыкантом из-за использования его хита «Плот» на шоу «Голос».

Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение иска начнется 13 августа. Лоза намерен получить с Первого канала 5 миллионов рублей.

«В исковых требованиях Юрий Лоза просит ...взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение и за незаконное его использование в размере 4 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.

Еще 1 миллион рублей певец планирует отсудить в качестве компенсации морального вреда за нарушение личных неимущественных прав. В своем иске композитор указал, что ответчик испортил его произведение, создав версию, которую автор считает неприемлемой. Кроме того, музыкант считает, что ведущий «Голоса» допустил непристойную иронию в его адрес и распространил о нем сведения, не соответствующие действительности.

Юрий Лоза ранее высказался об успехе группы Little Big. Певец отметил в комментарии ФАН, что не досмотрел ни один клип коллектива до конца.