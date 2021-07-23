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Минюст России включил интернет-издание The Insider в список иноагентов

  /   Обновлено: 23 июля 2021 17:32
Политика
Минюст России включил интернет-издание The Insider в список иноагентов
minjust.ru  /  Министерство юстиции РФ

Москва, 23 июля. Российское интернет-издание The Insider1, специализирующееся на журналистских расследованиях, признано иностранным агентом. Информация появилась на сайте Минюста РФ.

Под ограничения также попали пять журналистов. В список иноагентов вошли Михаил Рубин2, Софья Гройсман2, Илья Рождественский2, Юлия Апухтина2 и Алексей Постернак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил о просьбе президента США Джо Байдена к своему коллеге из России Владимиру Путину «отстать» от «Радио Свобода»6 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующее заявление прозвучало на переговорах глав государств в Женеве.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Иностранный агент.

6 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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