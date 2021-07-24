Эфир: Об истинной цели вывода войск США из Афганистана рассказывает Максим Шугалей

В субботу, 24 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участием главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. В ходе мероприятия обсуждается тема вывода американского военного контингента из Афганистана.

Армия США бежит из Афганистана спустя 20 лет безуспешных попыток подчинить себе эту страну. Тем временем те коллаборационисты, которые сотрудничали с американцами, переводчики и персонал военных баз столкнулись с угрозами и насилием — местные жители говорят, что «расправятся с предателями».

Почему США бросили своих партнеров?

Куда передислоцируются базы США из Афганистана?

Почему, несмотря на соглашение с «Талибаном1» (террористическая организация, запрещенная в РФ), США нанесли в четверг ракетно-бомбовые удары по позициям талибов?

Что станет с Афганистаном после ухода американцев и можно ли строить отношения с «Талибаном»?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции отвечает Максим Шугалей, а также другие эксперты и политологи.

1 Организация запрещена на территории РФ.