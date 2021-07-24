Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 12:41
12:38
Общество
Случаев заражения вирусом гриппа H5N6 в России не выявлено
12:38
Происшествия
Подростки в Тульской области разгромили сельское кладбище
12:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме
12:37
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
12:35
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
12:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми
12:33
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
12:31
Происшествия
Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе
12:29
Происшествия
Стали известны подробности инцидента с упавшим в Неву автомобилем
Все новости

Эфир: Об истинной цели вывода войск США из Афганистана рассказывает Максим Шугалей

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:25
Политика
Эфир: Об истинной цели вывода войск США из Афганистана рассказывает Максим Шугалей
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

В субботу, 24 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участием главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. В ходе мероприятия обсуждается тема вывода американского военного контингента из Афганистана.

Армия США бежит из Афганистана спустя 20 лет безуспешных попыток подчинить себе эту страну. Тем временем те коллаборационисты, которые сотрудничали с американцами, переводчики и персонал военных баз столкнулись с угрозами и насилием — местные жители говорят, что «расправятся с предателями». 

Почему США бросили своих партнеров?

Куда передислоцируются базы США из Афганистана?

Почему, несмотря на соглашение с «Талибаном1» (террористическая организация, запрещенная в РФ), США нанесли в четверг ракетно-бомбовые удары по позициям талибов?

Что станет с Афганистаном после ухода американцев и можно ли строить отношения с «Талибаном»?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции отвечает Максим Шугалей, а также другие эксперты и политологи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эфир: Об истинной цели вывода войск США из Афганистана рассказывает Максим Шугалей
талибан вывод войск из афганистана шугалей максим шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru