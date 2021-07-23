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Судан объявил чрезвычайное положение на фоне ожидаемого наводнения
Весь мир
Судан объявил чрезвычайное положение на фоне ожидаемого наводнения
twitter.com  /  @Impulseur227

Мероэ, 23 июля. Власти ввели чрезвычайное положение на севере Судана в связи с прибытием большего, чем ожидалось, количества воды Нила и началом наводнения в резервуаре ГЭС Мероэ.

Об этом сообщило местное Управление ЧС, которое призвало руководство коммунальных служб, комитетов по обслуживанию, молодежь из революционных движений и всех граждан принять меры предосторожности и задействовать все имеющиеся средства для осуществления дренажа воды.

Ведомство также обратилось к жителям окрестных деревень, расположенных на Западном и Восточном берегах реки, с просьбой по возможности обезопасить себя от последствий наводнения, укрепить защитные мосты и открывать каналы только под наблюдением компетентных служб, чтобы обеспечить безопасность сельскохозяйственных угодий и собственности людей.

Управление чрезвычайных ситуаций выразило полную уверенность в способности жителей региона взять на себя ответственность за защиту своих территорий.

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судан
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