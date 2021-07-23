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Авиаудары США разрушили гражданскую инфраструктуру в сирийской провинции Ракка
Весь мир
Авиаудары США разрушили гражданскую инфраструктуру в сирийской провинции Ракка
Федеральное агентство новостей  / 

Под предлогом борьбы с терроризмом США нанесли несколько авиаударов по освобожденным от радикальных группировок районам, которые находятся под контролем Сирийской Арабской Армии (САА).

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей посетила эти территории на севере провинции Ракка и продемонстрировала серьезный ущерб, нанесенный инфраструктуре Сирийской Арабской Республики (САР).

Авиаудары Международной коалиции во главе с США нанесли огромный ущерб инфраструктуре и культурным объектам, препятствуя восстановлению страны после продолжительной войны.

Таким образом, под предлогом борьбы с терроризмом американские военные полностью разрушили четыре моста, два из них в городе Ракка и еще два в районах Аль-Халита и Аль-Иббара. В результате этих действий пути между севером и югом города оказались перекрыты, что поставило 200 тысяч людей в затруднительное положение.

Авиаудары США разрушили гражданскую инфраструктуру в сирийской провинции Ракка
Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, из-за авиаударов был разрушен мост Мугли в городе Амадан, расположенном в 60 км к востоку от Ракки.

МИД САР охарактеризовал действия Международной коалиции как «агрессию и грубое нарушение неприкосновенности сирийской территории». Российская сторона также осудила авиаудары США на севере ближневосточного государства.

Авиаудары США разрушили гражданскую инфраструктуру в сирийской провинции Ракка
Федеральное агентство новостей  / 

Антигуманные действия США

Ранее директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Дмитрий Саблин представили свою книгу «Преступления Международной коалиции во главе с США в Сирии».

В ней приведены факты и свидетельства противоправных действий Соединенных Штатов и их союзников. Более 100 сирийцев поделились своими трагическими рассказами о том, как в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов США, а также действий управляемых ими боевиков были убиты их сыновья, дочери, отцы и матери, а сами они получили ранения. Важно отметить, что имена опрошенных граждан САР не скрываются авторами.

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сша сирия ракка репортаж международная коалиция
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