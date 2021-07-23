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Ограничения на работу кафе и ресторанов продлили в Саратовской области
Общество
Ограничения на работу кафе и ресторанов продлили в Саратовской области
Невские Новости  / 

Саратов, 23 июля. Председатель областного правительства Роман Бусаргин сообщил, что ограничения на работу некоторых заведений будут продлены из-за коронавируса. В частности, в регионе запрещена ночная работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания «на вынос». 

Также будет приостановлено проведение ночных мероприятий в других развлекательных заведениях. Под запретом и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах.  

«Очень жаль, что ограничения продлены, но у властей не было выбора. Судя по статистике, уровень заболеваемости действительно высокий, первыми под меры безопасности «попадают» именно кафе, клубы и рестораны. Конечно, это удар по нашей прибыли, но никуда не деться. Только массовая вакцинация сможет исправить ситуацию», — рассказал корреспонденту ФАН владелец одного из ресторанов Саратова, пожелавший остаться анонимным. 

Ранее стало известно, что на должность мэра Саратова теперь могут претендовать иностранные граждане. Соответствующие поправки приняли городские депутаты.

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саратовская область коронавирус коронавирусные ограничения
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