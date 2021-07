Власти Калифорнии раздают презервативы в женских тюрьмах

Лос-Анджелес, 23 июля. Власти штата Калифорния раздают презервативы женщинам, сидящим в одних тюрьмах с мужчинами-трансгендерами. Об этом сообщило The Daily Wire.

California Gives Female Inmates Condoms, Plan B After State Forces Them To Stay With Transgenders https://t.co/dpG9s7Xzgt pic.twitter.com/Vwg6FJU78s