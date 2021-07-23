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Власти Калифорнии раздают презервативы в женских тюрьмах

  /   Обновлено: 23 июля 2021 17:18
Весь мир
Власти Калифорнии раздают презервативы в женских тюрьмах
pixabay.com  /  Fifaliana-joy

Лос-Анджелес, 23 июля. Власти штата Калифорния раздают презервативы женщинам, сидящим в одних тюрьмах с мужчинами-трансгендерами. Об этом сообщило The Daily Wire.

По данным организации «Фронт освобождения женщин», недавно в тюрьмах Калифорнии появились плакаты, которые описывают возможности беременных в тюрьме. Там рассказывается про предродовую помощь, аборты и усыновление, а также о том, что женщины имеют право на консультацию по контрацепции. Однако, единственным методом контроля рождаемости в тюрьме остается раздача презервативов.

«Женщины, заключенные в крупнейшей тюрьме Калифорнии, описывают эти условия как «худший кошмар» после введения новых ресурсов для беременных в медицинских клиниках Центральной Калифорнии для женщин (CCWF). Новые ресурсы — это молчаливое признание чиновниками того, что женщины должны ожидать изнасилования, когда их помещают в тюрьму вместе с мужчинами», — говорится в сообщении организации.

Транстюрьма

Такие изменения в тюрьмах Калифорнии происходят на фоне того, что в сентябре власти штата приняли закон, согласно которому заключенные размещаются на основании их гендерной идентичности. Текст гласит, что полицейские должны опрашивать заключенных, идентифицируют ли они себя как транссексуалов, небинарных или интерсексуальных. После чего эти они могут попросить, чтобы их поместили либо к мужчинам, либо к женщинам.

Власти Калифорнии раздают презервативы в женских тюрьмах
Федеральное агентство новостей  / 

По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, с 1 января была 261 заявка на перевод в женскую тюрьму. К настоящему времени власти перевели четырех заключенных в женскую тюрьму Чоучилла и одобрили 21 запрос на предоставление жилья по гендерному признаку.

Коннектикут принял аналогичный закон в 2018 году. Род-Айленд, Нью-Йорк и Массачусетс тоже уже размещают заключенных на основании их гендерной идентичности.

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сша калифорния трансгендеры
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