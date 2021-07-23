Кандидат медицинских наук разрушил доводы Волочковой о вакцинации

Скандально известная экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова ярая противница вакцинации. В одном из своих интервью она заявила об опасениях, что прививка может привести к возникновению онкологии или ВИЧ. В комментарии ФАН врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский разрушил доводы Волочковой о вакцинации.

По словам эксперта, ни одна из зарегистрированных на территории Российской Федерации вакцин никоим образом не может привести к появлению ВИЧ-инфекции.

«ВИЧ-инфекциями можно только заразиться. Это может произойти в случае попадания в организм непосредственно вируса иммунодефицита человека. Ни в одной вакцине, естественно, нет этого вируса», — отметил собеседник ФАН.

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Говоря об онкологических заболеваниях, врач обратился к научным данным.

«Если основываться на материалах, опубликованных по результатам регистрационных исследований всех вакцин, зарегистрированных в РФ, ни в одном исследовании не приводится развитие каких-либо онкологических заболеваний в качестве осложнений. Никаких научно обоснованных данных по появлению онкологических заболеваний либо ВИЧ-инфекций после вакцинации нет и быть не может», — безапелляционно заключил кандидат медицинских наук.

К слову, балерина Анастасия Волочкова — не единственная, кто относится к вакцинации негативно. Звезда сериала «Перевал Дятлова» Егор Бероев заявил, что не делал прививку, и сравнил антикоронавирусные меры с Холокостом. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн оценил высказывание актера и упрекнул его за неуместную отсылку.