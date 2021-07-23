Трансгендеры есть, гимна, флага, зрителей — нет: как Токио встречает олимпийцев из РФ

В пятницу, 23 июля, в Медиагруппе «Патриот» состоялась пресс-конференция, посвященная летним Олимпийским играм в Токио. Гости студии — спортсмены, депутаты и чиновники — обсудили олимпийские нововведения, предстоящие выступления российских атлетов и условия проведения Игр в период пандемии.

В этом году Олимпиада проходит в непростых условиях. Доступ иностранных болельщиков на трибуны стадионов из-за коронавируса ограничен, спортсмены останутся без поддержки. Российским же атлетам придется сложнее вдвойне: нашу сборную в очередной раз лишили флага и гимна, под запретом оказалось даже изображение медведей на купальниках синхронисток. Как правильно отметил в своем обращении депутат Государственной думы, боксер Николай Валуев, русскому человеку сталкиваться с трудностями и давлением не впервой.

«Эта Олимпиада тяжела по сути и по проведению. Пандемия добавляет определенные сложности, например, с поездкой специалистов, тренеров, которые должны быть в Токио. Конечно, нашим ребятам придется испытать трудности, что русскому человеку не впервой. Национальная сборная защищает не только интересы своей страны, но и демонстрирует силу нашего флага, который, к сожалению, запретили поднимать. Просто нужно помнить, что провокации случаются. Поэтому надо меньше внимания обращать на внешние факторы», — прокомментировал он.

По мнению вице-президента Федерации футбола Ленинградской области, российского футболиста Алексея Игонина, профессиональный спортсмен настраивается на схватку особым образом, этот ритуал у него выработан годами. Поэтому на настрой ситуация с гимном и флагом никак не повлияет. В процессе соревнования помогает поддержка болельщиков, поэтому отсутствие их на трибунах станет для атлетов своеобразной проверкой на прочность.

Он также подчеркнул, что внимание болельщиков очень важно для спортсменов и после состязаний, даже если выступления были не очень удачными.

«Все помнят, как встречали сборную России по футболу: были журналисты, но не было ни одного болельщика. Для спортсмена очень важно, когда его любят и ждут. Я хочу пожелать, чтобы по прилету наших олимпийцев обязательно встречали болельщики, чтобы спортсмены почувствовали: они дома, здесь они нужны», — высказался Игонин.

Поддержка российским спортсменкам, в частности тяжелоатлеткам, понадобится еще и в силу того, что, заигравшись в свободу и равенство, МОК разрешил участвовать в женских соревнованиях новозеландскому трансгендеру. Игонин считает, что это было политическое решение, которое рано или поздно выйдет боком организаторам соревнований.

«Через какое-то время они одумаются и увидят, какие у них на территории проблемы. Сейчас задача одна — иметь преимущества перед другими спортсменами. В данной ситуации мы видим мужчину, который пошел выступать в женском зачете. Скажите, он потом пойдет в 3-й детской группе выступать? Это чисто политический момент», — заявил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Все, что привлекает большое количество людей, всегда сдабривается изрядной порцией политики, считает заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова. Олимпиада в этом плане скорее не исключение, а показательный пример. Если рассматривать участие спортсменов через призму естественности, то природа создала два вида особей — мужчину и женщину, третьего не дано. Но организаторы посчитали иначе.

Что касается допинговых скандалов, Павлова признала, в современном мире фармакологические препараты активно используются для поддержки спортсменов, но злоупотребление ими недопустимо.

«Фармакология должна быть разрешенной и грамотно прописанной, применение запрещенных препаратов не приемлемо», — сказала она.

Однако МОК иногда удивляет и хорошими новостями — самбо, наконец, признали олимпийским видом спорта. Этот факт сам по себе уже можно считать победой, уверен мастер спорта по самбо Григорий Задыкян.

«Признание самбо — награда за тот труд, который проделала федерация, это не может не радовать. О наших спортсменах можно сказать, что на всех международных стартах они явные фавориты. Поэтому от этого решения мы только выиграем», — заявил он.

При этом Задыкян с сожалением отметил, что спорт всегда будет политизирован, но внешнее влияние не должно отражаться на результате. Спортсмены, по его убеждению, должны биться и получать награды по спортивному признаку.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Алексей Воевода в свою очередь отметил, несмотря на политические препоны, спортсмен должен помнить — «флаг всегда в нашем сердце, а гимн — в ушах». Поэтому надо сохранять здравомыслие и добиваться побед, чего бы это ни стоило.