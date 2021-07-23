Пьяный подросток устроил ДТП с погибшим в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 июля. Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями произошло на 28 километре автодороги Егорлыкская-Сальск Целинского района Ростовской области.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, несовершеннолетний дончанин взял ключи от автомобиля Shkoda, когда уснули родители. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Lada Largus.

управление ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля погиб на месте, а юный нарушитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

В настоящее время специалисты областного ГИБДД выясняют все причины произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что на 1024 км автодороги М-4 во время левого разворота автомобиль Opel не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю Honda и допустил столкновение. В результате которого водитель Opel от полученных травм скончался на месте.