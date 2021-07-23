Александр Олешко: Мелодия из «Зависти богов» — лучший фон для рассказа о моей жизни

У одного из самых позитивных актеров и телеведущих Александра Олешко 23 июля юбилей — ему исполняется 45 лет. В интервью ФАН заслуженный артист рассказал, любит ли свой день рождения, какую музыкальную заставку выбрал бы к фильму о своей жизни и какие продукты обязательно должны быть в его холодильнике.

«У меня есть три главных праздника»

— Александр, вы любите свой день рождения? Вы всегда молодой, легкий, лучезарный. 45 лет — сколько это для вас?

— Недавно, на творческой встрече с детьми, одна девочка спросила меня: «А сколько вам лет?». Я задал встречный вопрос: «Как ты думаешь сама, сколько мне лет?». Она подумала, а потом громко, в микрофон, объявила: «Мне кажется, вам где-то 78». Так что всем пожелаю дожить до моего возраста и выглядеть в 78 так, как я!

А если серьезно, то я очень люблю свой день рождения. Более того, я всегда накануне не сплю, у меня какое-то приятное волнение, у меня внутри какая-то невероятная радость. Я готов ею делиться и благодарю Бога, небо, вселенную, родителей за этот невероятный подарок — жизнь.

Ни один мой день рождения не оставил ощущений разочарования или грусти. Вообще есть три главных праздника, которые меня всегда волнуют: день рождения, День Победы и Новый год.

— Вы любите получать подарки или дарить их?

— Наверное, делать подарки люблю больше. Всегда думаю о человеке, которому я преподнесу подарок и заранее, иногда в течение года, собираю подарки. Приятно удивлять человека. Если у меня это получается, то я счастлив.

Из личного архива Александра Олешко /

— Накануне 50 лет отметила Нонна Гришаева, ваша коллега. Что вы подарили друг-другу?

— У Нонны потрясающий дом. Она человек хозяйственный, но творчески подходящий и к бытовой части своей жизни, поэтому я подготовил ей целую корзину подарков для дома. А еще я сделал ей творческий подарок в этом году — фактически подарил роль в спектакле «Соломенная шляпка», премьера которого состоялась в этом сезоне в Театре Вахтангова. Я попросил режиссера и директора театра пригласить на роль хозяйки шляпного салона Нонну Гришаеву и, спасибо им огромное, они согласились с моим предложением.

Таким образом «закольцевалась» очень интересная история. Когда-то, 17 лет назад, Нонна Гришаева предложила мою кандидатуру на роль Флоридора Селестена в спектакле «Мадемуазель Нитуш». Вот видите, прошло много лет и я таким образом вернул ей «должок». Теперь у нее есть еще одна замечательная комедийная роль в музыкальной пьесе.

— Нонна Гришаева — значимый человек в вашей жизни?

— Я считаю большой творческой удачей, что у нас с Нонной сложился такой телевизионно-эстрадно-музыкально-театрально-кинематографический дуэт. Многие мечтают о дуэте, но не могут найти свою вторую половину, дополнение на сцене и на экране. У нас это получилось. Что самое ценное: и у нее, и у меня при этом есть очень насыщенная, собственная дорога и биография. Поэтому Нонне я желаю долголетия, активного, яркого, творческого и женского счастья, чтобы она совершенно смело шла вперед и не боялась заглядывать в паспорт, обнаруживая цифры, в которые поверить невозможно.

— Александр, вы вообще оптимист? Какой у вас девиз по жизни?

— Я реально стараюсь смотреть на окружающий меня мир. Когда меня спрашивают, оптимист я или пессимист, отвечаю просто: «Периодически». Первый мой девиз: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца», как написано у Маяковского. И второй «Крути педали!». Благодаря им я настроен на веру в победу, все будет хорошо.

Мне кажется, это очень просто и понятно: если ты не работаешь и не планируешь свою жизнь, если ты не ищешь, значит и не находишь.

Из личного архива Александра Олешко /

«Жить не могу без семечек»

— Вы всегда в отличной форме на экране. Молодой, озорной, подтянутый. Занимаетесь спортом?

— Боюсь разочаровать, но спортом практически не занимаюсь. При таком насыщенном графике моя работа — это и есть мой спорт. А вообще, все как у всех: после 12 ночи мой холодильник набирает тысячи просмотров (смеется). Очень хочется на ночь съесть бутербродик с колбаской, с сырком или какую-нибудь котлеточку. Чего греха таить, иногда не сдерживаюсь. К сожалению, у меня это сразу видно на лице — я поправляюсь.

— И что же должно быть в холодильнике, чтобы вы чувствовали себя счастливым?

— В холодильнике должно быть сладкое, какие-нибудь конфеточки, спрятаны какие-нибудь консервы, желательно рыбные, и чтобы было что поджарить. Кусок мяса, например. Очень люблю. А не в холодильнике обязательно должны быть семечки.

Я человек южный, поэтому все мое детство и юность мы бегали на поле, собирали большие подсолнухи и ели семечки. Так с детства повелось, что я очень люблю семечки и прямо жить без них не могу!

— Вы не очень часто снимаетесь в кино, почему?

— Такой же вопрос я хотел бы, наверное, озвучить режиссерам и продюсерам. Хотя понимаю, что сейчас такое время, когда открываются новые имена, новые биографии и это нормально. Мне очень нравится фраза: «биография актера складывается не только из того, что он сыграл, но из того, от чего он отказался. Это не значит, что я отказываюсь от ролей направо и налево.

Я очень хочу работать в кино больше, ярче, интересней. Но мне кажется, что все это произойдет, когда я чуть-чуть «заматерею» внешне. Телевидение требует от меня быть в хорошей форме, быть молодым, обаятельным, озорным. Многих продюсеров, я полагаю, это отпугивает.

– Если снимать видеоролик про вас, про вашу жизнь, какая музыка должна звучать фоном?

— Мелодия из фильма «Зависть богов» режиссера Владимира Меньшова. Очень мне подходит эта музыка. Я снимался в его фильме, в крошечном эпизоде. Я как свое собственное горе переживаю уход мэтра из жизни. Для таких людей я готов был вымаливать у бога дополнительные 20-30-40 лет жизни, потому что они — самый настоящий свет, чистота, любовь, радость, совесть страны, культуры нашей.

Из личного архива Александра Олешко /

«У меня есть свой почерк — я никому не подражаю»

— Согласны ли вы с тем, что славу и популярность вам принесло именно телевидение, а не театр и кино?

— Согласен, телевидение меня всем показало, обо мне всем рассказало. Благодаря телевидению на спектакли и концерты с моим участием с радостью приходят люди, и я даже не знаю, что такое свободные места в зрительном зале. Поэтому я телевидение искренне люблю.

На телевидении у меня есть свое место, свой почерк — я никому не подражаю, никого не копирую и не пародирую. Я себя не придумал. Я такой на экране, каким бы хотел себя видеть: всегда яркий, громкий, с чувством юмора, в силе.

Я иногда смотрю на себя на экране и думаю: вот таким парнем я всегда хотел быть. А потом думаю: так это же я и есть! (смеется).

— Самые близкие сердцу проекты сегодня?

— На телевидении я веду прекрасные проекты, но прежде всего мне нравятся проекты музыкальные. Очень я дорожу проектом «Морской бой» на телеканале «Звезда» — на запись этих выпусков я иду как на праздник, в припрыжку, потому что понимаю, что встречу представителей нового поколения. Эти интересные, интеллектуально развитые, с острым умом молодые парни и девушки меня восхищают. Они вселяют уверенность, что все будет хорошо. Они не тратят время на ерунду, а заняты делом.

Безусловно, мне дорого проект «Ты супер!» на НТВ. Дети, которые чуть ли не с рождения стали взрослыми, вынуждены были пройти через такие жесткие испытания. Им дали возможность вырваться из боли, из одиночества, из страха, проявить себя. Я очень благодарен компании НТВ и компании «ВайТ Медиа» за то, что в моей жизни был такой грандиозный проект.

И, конечно же, я благодарен Первому каналу, который дал мне безграничные возможности петь, говорить, интервьюировать, танцевать. Я благодарен и счастлив, что в правильный день и правильный час мне сказали: вот оно, телевизионное поле, пожалуйста, работай, делай, что хочешь, но радостно и качественно! Надеюсь, я оправдал ожидания.

— Ваши театральные педагоги следят за вашими успехами?

— Со многими из них я встречаюсь постоянно. С Павлом Евгеньевичем Любимцевым я играю в спектакле «Мадемуазель Нитуш» в Театре Вахтангова. С Владимиром Владимировичем Ивановым, на чьем курсе я учился в театральном институте им. Бориса Щукина, продолжаю встречаться еженедельно, играю в его спектакле.

Я делаю все, чтобы учителя однажды убедились, что свое время и энергию они подарили мне не зря.

Из личного архива Александра Олешко /

«Итоги я буду подводить, когда мне стукнет 100 лет»

— Благодаря «Папиным дочкам», программе «Мультстудия», множеству выступлений с детьми — «Домисолькой» и «Непоседами», вы самый — настоящий детский герой.

— С детьми у меня настроен особый диалог. Наверное, скоро можно будет опубликовать тетрадочку, куда я записываю всевозможные детские обращения к себе. Чего заслуживает только одна фраза, когда мальчик пришел за кулисы, долго на меня смотрел и спросил: «Олежка, а как вас зовут в принципе?»

— Мы сейчас с вами перелистываем страницы жизни. Вы о чем-нибудь жалеете? Все-таки 45 лет такой возраст, когда человек подводит какие-то итоги.

— Итоги я буду подводить, когда мне стукнет 100 лет, и хотелось бы отметить столетие так же, как это сделал однажды Владимир Зельдин — трехчасовым спектаклем, а потом двухчасовым концертом на сцене Театра Российской армии.

Наверное, самый главный промежуточный итог — это то, что я сохранил в себе человека, не заболел болезнью, которая называется звездной. У меня много планов и я по-прежнему люблю свою работу. Жалеть я могу об одном: о талантливых людях, с которыми я хотел бы еще и еще общаться, совместно работать, да просто видеть, что они живы и здоровы — но их больше нет. Вот об этом я могу сожалеть.

— А можно представить, что вы пойдете праздновать свой день рождения в ночной клуб или на дискотеку?

— Нет, для меня все это очень громко, оглушающе! У меня и без того яркая и прекрасная работа. Всякая дискотека меркнет в сравнении с тем, как я живу.

— Проведете день рождения на работе? Или все же это будет выходной?

— Я буду отдыхать. Но так как у меня телефон будет с утра включен, буду все время на связи с теми, кто меня хочет поздравить. Умею ли я отдыхать? Отдых у меня такой, пенсионный. Я люблю неспешные прогулки, люблю вкусно поесть, просто созерцать прекрасное. Я люблю море, люблю поваляться на солнце.

Единственная проблема: как только я ложусь и говорю себе: вот я наконец-то буду отдыхать, — у меня какая-то внутренняя тревога появляется, что кто-то сейчас что-то интересное делает и работает, а я вот тут валяюсь.

Из личного архива Александра Олешко /

— Чтобы вы сами себе пожелаете в день рождения?

— Я пожелал бы себе, чтобы у меня всегда была возможность выйти к людям, на сцену, на театральную сцену, на телеэкран, на киноэкран, чтобы я всегда был востребован, потому что у меня есть желание поделиться с людьми радостью, хорошим настроением, уверенностью в завтрашнем днем.

— Закрепилось ли за вами определенное актерское амплуа? Готовы ли вы сыграть трагического персонажа. Гамлета, например?

— Я человек-оркестр и могу играть и комедию, и драму, просто должен быть правильный материал и смелый режиссер. Такие случаи бывали в моей жизни, примером тому фантасмагория «Где мы?», которую поставил в Театре Сатиры автор пьесы Родион Овчинников. Вместе с Александром Ширвиндтом, Федором Добронравовым, Юрием Нифонтовым мы разыгрываем удивительную историю. Очень многие коллеги подходили ко мне после спектакля, говорили нужные и важные слова и давали высокую оценку моей работе. Некоторые даже признавались: «Извините, мы думали о вас гораздо хуже».

О Гамлете. Был режиссер, который предложил мне сыграть Гамлета, я тут же согласился, а он тут же от этой идее отказался, видимо, испугался. Думаю, Гамлета мне еще долго придется ждать, хотя я точно понимаю, то для этой роли не создан. Каждому свое.

Что касается театра Вахтангова, то мы ждем правильного совпадения. Есть интересы актера, а есть интересы театра и это не значит, что они всегда будут совпадать. Поэтому в театре очень важно ждать. Я играю в спектакле «Мадемуазель Нитуш», в театре я читаю сказки с оркестром: и «Аленький цветочек», и «Красную шапочку», провожу свои творческие вечера. В этом сезоне выпустил «Сказку о Царе Салтане» великого Александра Сергеевича Пушкина, а музыку к спектаклю написал великий Александр Сергеевич Зацепин, по моей просьбе. Мне так приятно, что два гения — Пушкин и Зацепин — на афише и я рядом с ними. Какое счастье!