Украина никогда не сможет вернуть Крым, который воссоединился с Россией. Поэтому Киев надеется на интервенцию НАТО. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Украина без Крыма

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили появление карты Украины без Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — заявили в МОК.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

22 июля на сайте Олимпийских игр в Токио в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина отделена от Крыма границей. МИД Украины поручил посольству в Японии разобраться с инцидентом.

Надежда на НАТО

Как отметил Владимир Соловейчик, создатели олимпийского сайта исходят из сложившихся реалий, а вот украинские дипломаты — нет.

«Очевидно всем непредвзятым наблюдателям, что Республика Крым и город Севастополь никогда больше не подпадут под украинское иго, как бы этого не хотели Кулебы, Зеленские, Порошенки и прочие Парубии и Наливайченко. Этому не бывать!» — заявил Владимир Соловейчик.

По его словам, в российском обществе по вопросу о государственной принадлежности Крыма имеется практически полное согласие. Подавляющее большинство граждан РФ уверенно считают его частью нашей большой страны. В сентябре жители Республики Крым и города Севастополя будут участвовать в выборах депутатов Государственной думы — как по партийным спискам (225 депутатов), так и в четырех одномандатных округах.

«Что же, после выборов украинские начальники будут призывать весь мир не иметь дело с нижней палатой российской парламента, поскольку большинство ее депутатов (229 из 450) избрано в том числе и голосами крымчан? Ну не смешно ли? Киевские правители не имеют никаких возможностей вновь вернуть крымчан под украинское иго. У них одна надежда — и об этом открыто уже говорят в Киеве — на интервенцию стран НАТО. Но очевидно, что те побоятся терять своих солдат и матросов ради того, чтобы над Севастополем и Симферополем, Ялтой и Алуштой вновь реяли бандеровские флаги», — пояснил Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Что до открытого противостояния Вооруженных сил РФ и украинских военных формирований, то, по словам политолога, украинские «гетманы» прекрасно понимают — разгром их воинства неминуем. Вот им и остается отслеживать сайты по всему миру и по итогам слать протесты в Токио.

Британские дипломаты ранее напомнили Украине о российском Крыме перед матчем с Англией в рамках Евро-2020. Провокационное заявление было обнародовано в Twitter.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.