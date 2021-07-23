Три сотрудника больницы в Брянской области уничтожали вакцину от COVID-19

Брянск, 23 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех работников брянской больницы. Их поступки возмутили регионального губернатора Александра Богомаза.

Злоумышленники вносили в базу недостоверные сведения о гражданах, которые сделали прививку от коронавируса. На самом деле, считают правоохранители, они по просьбе некоего мужчины выдавали справки о пройденной вакцинации. Препарат для борьбы с коронавирусом они уничтожали.

Глава региона подчеркнул, что за такие деяния троица должна получить максимально возможное наказание.