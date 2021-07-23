Глава ЦРУ не исключил возможности «облучения» американских дипломатов Россией

Нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс, выступая на Национальном общественном радио США, коснулся темы «гаванского синдрома» и заявил, что не исключает в этой истории «российского следа». Хотя и оговорился, что пока рано делать выводы и нужно докопаться до сути. Такое внезапно осторожное заявление руководителя Центрального разведывательного управления США в контексте нынешнего геополитического противостояния выглядит странно. Обычно у наших западных партнеров достаточно формулировки «хайли-лайкли», и все — Россия виновата.

Но нужно понимать, что Штаты с заявлениями по «гаванскому синдрому» уже влезли в дипломатический скандал с Кубой и, видимо, повторения подобных инцидентов совсем не хотят. Тем более, что сама история «гаванского синдрома» выглядит как какой-то очень дешевый политический детектив из репертуара Тома Клэнси про глобальный заговор и «резонаторы Гельмгольца». Не те, которые из XIX века, а те, которые стали «кошмаром» российской несистемной оппозиции с 2007-го года.

wikipedia.org / U.S. Department of State

И здесь нужно пояснить, что это вообще за синдром такой и почему в Штатах по этому поводу ищут виноватых. История с «гаванским синдромом» началась в 2016 году, когда ряд американских дипломатов в посольстве на Кубе пожаловались на резкое и необъяснимое ухудшение здоровья. В числе симптомов были головные боли, нарушения слуха и координации, носовые кровотечения, отек мозга и ряд других.

В 2017 году действующий на тот момент президент США Дональд Трамп со всей категоричностью обвинил власти Кубы в том, что они как-то воздействуют на американских дипломатических работников. Высказавшись вполне однозначно:

«Я верю, что Куба несет ответственность. Я верю в это».

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При этом сократив количество сотрудников в посольстве до минимума и порекомендовав гражданам США не посещать Кубу.

Естественно, что кубинские власти ответили американской стороне довольно резко и потребовали доказательств. Которых предоставлено не было.

А потом аналогичные случаи стали происходить с американскими дипломатами и агентами ЦРУ в самых разных государствах. Например, в России и Китае, и даже на территории самих США. На момент 2018 года было уже 26 человек с выявленным «гаванским синдромом».

При этом, что характерно, косит странная болезнь исключительно американских граждан, хотя на той же Кубе параллельно зацепило и канадских дипломатов. Однако после этого о каких-то аналогичных случаях, произошедших с канадцами, более в прессе не появлялось.

Что же касается граждан Америки, то доходит до откровенно фантастических вещей в плане точечности воздействия. Например, по обнародованным сведениям, ряд сотрудников ЦРУ, которые работали с европейскими коллегами, подверглись действию «гаванского синдрома», тогда как те самые коллеги из других государств, находящиеся фактически в том же помещении, — нет.

И самое интересное, что одна из самых популярных версий, которую рассматривает специальная команда ЦРУ, сформированная для расследования причин «синдрома», — это звуковое или микроволновое воздействие на мозг. То есть реально какие-то «резонаторы Гельмгольца» максимально точного и локального воздействия. Но сейчас такого «психотропного» оружия нет в принципе. Оно, стоит подчеркнуть, из разряда научной фантастики сомнительного качества.

И да, комиссия ЦРУ, которая работает с 2017 года, так и не установила, что это было за воздействие и каков мог быть источник такого рода вмешательства в работу мозга дипломатов и агентов. Тем не менее расследование продолжается. А количество граждан США, подвергшихся «гаванскому синдрому», растет. По словам Уильяма Бернса, на сегодняшний день речь идет уже о паре сотен случаев.

Впрочем, помимо электронного воздействия есть и иные версии происходящего. Например — отравление. Но тогда непонятно, почему оно действует настолько выборочно. Некоторые — даже говорят о факте массовой истерии, к слову, весьма характерной для американцев на разных стадиях истории этой страны.

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Тут можно вспомнить, так называемую «сатанинскую панику» в 80-х годах прошлого века, когда гражданам США всюду мерещились сатанисты, приносящие человеческие жертвы. Но ни одной подобной секты так и не удалось в итоге найти.

Что касается России и того, почему Бернс, в принципе, может приплести сюда нашу страну, то прецеденты того, как на американское посольство в СССР воздействовали микроволновым излучением, имеют место. Речь идет о так называемом «московском сигнале», который продуцировался на американское посольство с 1953 по 1976 год. Ну как минимум об этом со времен холодной войны говорят американские политики и советологи. Правда, воздействие там было с целью прослушки, транслировалось на все здание целиком и никакого вреда здоровью дипломатам из США не наносило. Впрочем, по нынешним «хайли-лайкли» временам и этого инцидента более чем достаточно, чтобы обвинить Россию.

Однако, пожалуй, самое интересное во всей истории с «гаванским синдромом» — это то, почему в США не рассматривают самую очевидную версию — медикаменты. Дело в том, что на сегодняшний день США является мировым лидером по потреблению «фармы».

Успокоительные, антидепрессанты, стимуляторы — все это прописывается врачами американцам буквально в лошадиных дозах. В 2020 году, например, на рецептурные препараты в США расходовалось более 400 млрд долларов. В 2017 году аналитики утверждали рост трат в 2021-м на эти медикаменты до 610 млрд. И это доковидный прогноз. Понятно, что теперь эти траты еще больше. Ну, а если говорить о людях, то в 2020 году, по данным New York Times, 30 миллионов американцев принимали антидепрессанты на регулярной основе.

Здесь нужно понимать, что в Штатах есть проблема трудоголизма и крайне жесткой конкуренции. Поэтому люди, делающие карьеру, а уж тем более в политике, дипломатии и разведывательной деятельности, вынуждены себя стимулировать. Нет, все сугубо разрешенное и по рецепту врача. Но, видимо, организмы некоторых граждан попросту не выдерживают и такой нагрузки, и такого количества химии в организме.

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Однако взять в разработку эту версию, судя по всему, не может себе позволить даже специальная комиссия ЦРУ. Поскольку, если эта версия подтвердится, то речь идет не просто о возможном противостоянии с большой американской фармой, но и про глобальное изменение ритма жизни во всем американском государственном аппарате. А то и в обществе в целом.

Поэтому и далее специальная комиссия будет искать «секретные излучатели» и активно, хотя пока и не очень уверенно, подозревать Россию.