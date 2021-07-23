Выброшенную на берег моржиху спасли жители чукотского поселка

Анадырь, 23 июля. Жители Чукотки спасли выбросившуюся на берег моржиху. Млекопитающее оказалось в бухте Эмма из-за касаток.

Местные заметили, что животное пролежало на побережье в течение суток. Они вызвали ветеринара, чтобы проверить, есть ли у животного травмы. Специалист в ходе осмотра обнаружил несколько ран, которые могли быть получены от касаток. Врач сделала моржихе уколы с антибиотиками и витаминами, после чего животное вернулось в стихию.

Похожая ситуация произошла в Ноябрьске. Местная жительница спасла от неминуемой гибели бельчонка, который пострадал при падении. Еще двух детенышей женщина обнаружила в тяжелом состоянии. Ветеринары посоветовали не отпускать бельчат на волю из-за высокого риска смерти в связи с отсутствием опыта выживания в лесах.