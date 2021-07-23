Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 16:53
16:51
Армия
В США пытаются спрогнозировать судьбу Су-57 после выхода новейшего Checkmate
16:50
Политика
Политолог Сатановский озвучил единственное возможное требование Германии к России по "СП-2"
16:47
Общество
Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на улучшение состояния реки Дон
16:46
Политика
Губерниев послал «в сад» расстроенного цветами российского флага главу WADA
16:45
Общество
Ограничительные меры в Пермском крае продлили до осени
16:41
Экономика
Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах в 6000 рублей
16:33
Общество
Власти Петербурга назвали число желающих привиться «Спутником Лайт» иностранцев
16:33
Происшествия
Три сотрудника больницы в Брянской области уничтожали вакцину от COVID-19
16:32
Весь мир
Депутат Кнессета надеется на отказ США открыть консульство в Иерусалиме для палестинцев
16:32
Наука
Русские футурологи предположили, какое будущее ждет человечество через 100 лет
Все новости

В Баку заявили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана при обстреле на границе с Арменией

  /   Обновлено: 23 июля 2021 16:35
Армия
В Баку заявили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана при обстреле на границе с Арменией
mod.gov.az  /  Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Баку, 23 июля. Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана погиб при обстреле с армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

По данным ведомства, военнослужащий погиб в результате обстрела на границе Азербайджана и Армении. Стоит отметить, что 19 июля минобороны Азербайджана дважды сообщало об обстрелах с армянской стороны на нахичеванском направлении госграницы.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако окончательно боевые действия были приостановлены 10 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Также в регионе были размещены российские миротворцы.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Баку заявили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана при обстреле на границе с Арменией
Армения обстрел азербайджан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru