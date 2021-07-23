В Баку заявили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана при обстреле на границе с Арменией

Баку, 23 июля. Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана погиб при обстреле с армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

По данным ведомства, военнослужащий погиб в результате обстрела на границе Азербайджана и Армении. Стоит отметить, что 19 июля минобороны Азербайджана дважды сообщало об обстрелах с армянской стороны на нахичеванском направлении госграницы.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако окончательно боевые действия были приостановлены 10 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Также в регионе были размещены российские миротворцы.