Прокуратура начала проверку после обрушения ж/д моста на Транссибе

Чита, 23 июля. Прокуратура начала проверку после обрушения Транссибирской железнодорожной магистрали.

Могочинский транспортный прокурор и комиссия ОАО «РЖД» выехали на место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Сильные ливни стали причиной паводка в Забайкалье. Сотни домов оказались подтоплены. В результате стихии смыто пять автомобильных мостов. Сегодня обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали.

В результате ЧП никто не пострадал, но движение поездов приостановлено. Создан оперативный штаб.