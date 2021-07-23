Анджелина Джоли удивила фанатов нестандартным нарядом

Париж, 23 июля. Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике в неожиданном наряде. Знаменитость удивила поклонников, надев защитный костюм.

Джоли сотрудничает с французским парфюмерно-косметическим домом Guerlain, который запустил проект «Женщины для пчел» и открыл в его рамках школу пчеловодства. К программе также привлекли ЮНЕСКО и Французскую обсерваторию апиологии (наука о пчелах).

Проект позволяет освоить теоретические и практические основы пчеловодства и научиться профессионально управлять пасекой. Джоли вручила дипломы первым участницам программы. Для церемонии она надела элегантное коричневое платье и сандалии, но затем облачилась в более нестандартный наряд.

Актриса примерила на себя настоящий костюм пчеловода, дополнив его коричневыми ботинками. Снимки с голливудской звездой в необычном виде опубликовало издание Page Six. Фанатов Джоли удивило, что даже в таком виде она выглядела элегантно и стильно. Кроме того, знаменитость поразила поклонников смелостью, взяв в руки соты из улья, облепленные живыми пчелами.

Анджелина Джоли, похоже, озабочена проблемой сокращения количества пчел. Кинозвезда принимала участие в съемке, целью которой было привлечение внимания к этому вопросу. Актрисе пришлось простоять неподвижно 18 минут, пока по ней ползали пчелы.