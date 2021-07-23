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Жители села в ХМАО прогнали прилетевший за пациентом вертолет санавиации

  /   Обновлено: 23 июля 2021 16:26
Происшествия
Жители села в ХМАО прогнали прилетевший за пациентом вертолет санавиации
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Ханты-Мансийск, 23 июля. В селе Селиярово компания из пяти местных жителей прогнала санитарный вертолет с медиками, прилетевшими за пациентом в состоянии средней степени тяжести.

Об инциденте, случившемся в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин. По его словам, в момент, когда врачи выгрузили из вертолета изоляционный бокс для перевозки инфекционного пациента, наблюдавшие со стороны местные жители стали вести себя агрессивно. Один мужчина грозился наказать медиков «за то, что они загрязняют Селиярово».

В это время двигатель вертолета не был заглушен — лопасти активно вращались, поэтому медицинские работники забеспокоились, что решивший напасть мужчина может попасть в зону поражения. Врачи приняли решение забрать пациента с другой площадки.

В итоге процедура прошла успешно, и уже в полночь мужчина был госпитализирован в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу.

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хмао протест санавиация местные жители
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