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Чиновника в Татарстане оштрафовали за концерт Niletto
Происшествия
Чиновника в Татарстане оштрафовали за концерт Niletto
instagram.com  /  @niletto_official

Казань, 23 июля. Суд в Татарстане оштрафовал начальника управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов за нарушения при проведении в городе концерта российского певца Niletto. Чиновник должен будет выплатить 25 тысяч рублей.

«При организации и проведении массового мероприятия не были обеспечены меры по соблюдению требований, препятствующих распространению риска заражения участников новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Набережночелнинского городского суда.

Концерт Niletto в городском парке Набережных Челнов состоялся 26 июня. Он длился пять часов и, по признанию самого исполнителя, собрал порядка 35 тысяч человек. После массового мероприятия в социальных сетях распространились кадры, свидетельствующие о том, что зрители концерта не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок. На эти сообщения обратили внимание сотрудники регионального Роспотребнадзора, а глава Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру города Наилю Магдееву.

Ранее ФАН сообщал, что из бюджета Казани на все праздничные мероприятия в честь Дня России было потрачено почти восемь миллионов рублей. В тот день состоялся праздничный концерт с участием певицы МакSим.

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россия татарстан штраф набережные челны коронавирус niletto
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