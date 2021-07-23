Чиновника в Татарстане оштрафовали за концерт Niletto

Казань, 23 июля. Суд в Татарстане оштрафовал начальника управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов за нарушения при проведении в городе концерта российского певца Niletto. Чиновник должен будет выплатить 25 тысяч рублей.

«При организации и проведении массового мероприятия не были обеспечены меры по соблюдению требований, препятствующих распространению риска заражения участников новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Набережночелнинского городского суда.

Концерт Niletto в городском парке Набережных Челнов состоялся 26 июня. Он длился пять часов и, по признанию самого исполнителя, собрал порядка 35 тысяч человек. После массового мероприятия в социальных сетях распространились кадры, свидетельствующие о том, что зрители концерта не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок. На эти сообщения обратили внимание сотрудники регионального Роспотребнадзора, а глава Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру города Наилю Магдееву.

Ранее ФАН сообщал, что из бюджета Казани на все праздничные мероприятия в честь Дня России было потрачено почти восемь миллионов рублей. В тот день состоялся праздничный концерт с участием певицы МакSим.