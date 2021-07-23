Переговоры по политическому урегулированию в Ливии пройдут 25 июля в Риме

Рим, 23 июля. Встреча по спасению ливийских переговоров и запланированных на конец года выборов пройдет 25 июля в столице Италии, сообщили в местном агентстве Nova.

Согласно информации новостного ресурса, решение о проведении заседания вызвано недавним провалом Форума политического диалога (ФПД) в Женеве и неспособностью сторон прийти к согласию в отношении единой конституционной базы выборов. Источники Nova назвали предстоящую в Риме встречу «решающей» для будущего Ливии.

Ожидается, что ее участниками станут высокопоставленные лица североафриканского государства, в том числе спикер парламента Агила Салех и глава Высшей избирательной комиссии Имад ас-Сайех.

Ливийский политический форум провалился во многом из-за действий представителей «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые выдвинули предложения, не гарантирующие своевременное проведение выборов. Это привело к расколу в Комитете ФПД и выходу из него нескольких членов.

Ливийские ихванисты также пригрозили подорвать избирательный процесс в случае провала их кандидатов, о чем заявил лидер партии и глава так называемого Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри через приложение Club House.

Со своей стороны, Палата представителей предложила альтернативный план и объявила, что она готовит закон о выборах следующего президента путем прямого народного голосования в назначенную дату — 24 декабря. Об этом ранее сообщил спикер парламента Агила Салех, добавив, что уже начата подготовка к распределению избирательных округов по всей стране.