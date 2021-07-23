Литва ищет колючую проволоку для строительства стены на границе с Белоруссией

Вильнюс, 23 июля. Литва вынуждена искать колючую проволоку для строительства стены на границе с Белоруссией, поскольку в республике ее никто не производит.

По словам замминистра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса, для строительства забора используется так называемая концертина — проволока с острыми лезвиями, через которую невозможно перебраться без специальных средств.

Позже выяснилось, что такие материалы на территории Литвы никто не производит. Теперь власти республики вынуждены искать и покупать их за рубежом.

Как стало известно ранее, Евросоюз направит вертолеты для контроля границы Литвы с Белоруссией. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа.