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Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить только несколько десятков болельщиков

  /   Обновлено: 23 июля 2021 16:20
Спорт
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить только несколько десятков болельщиков
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 23 июля. Долгожданное решение о допуске болельщиков на матч 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» приняли региональные власти. Абсолютного запрета, на котором настаивал Роспотребнадзор, не случилось. Но трибуны будут заполнены минимально.

Всего на стадионе сможет находиться не более 500 человек, включая участников матча. На трибуны попадут те, кто успел приобрести абонементы на сезон и при этом получить qr-код о вакцинации от COVID-19. Также на матче смогут присутствовать купившие билеты на сектор COVID-free. В совокупности таковых наберется несколько десятков человек, все они разместятся в VIP-секторе трибуны А.

Исключение сделано для фанатов из сектора активной поддержки, их насчитывается около полусотни, и они тоже смогут находиться внутри чаши стадиона.

Уже купленные билеты на игру с «Ахматом» будут действительны на матч с «Сочи», который пройдет через месяц, 23 августа. При этом пока нет никакой информации о допуске болельщиков на матч «Крыльев» со «Спартаком» 30 июля.

«ПФК «Крылья Советов» приносит извинения болельщикам и просит с пониманием отнестись к решению, принятому в связи с непростой эмидемиологической ситуацией. Главное сейчас – здоровье команды и болельщиков клуба. Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится и команда сыграет при болельщиках на трибунах нашего стадиона сразу, как это позволит сделать эпидемиологическая обстановка в Самарской области», — сообщается на клубном сайте.

Ранее ФАН сообщал о том, что футболисты пляжных «Крыльев Советов» в течение четырех дней не могли вернуться домой после турнира в Португалии. Помешала сначала забастовка аэропортовских работников в Лиссабоне, а затем погодные условия в Самаре.

 

 

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