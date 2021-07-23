Подвесной мост с грузовиком унесло течением в Забайкальском крае

, 23 июля. Подвесной мост лопнул под весом грузовика в Забайкальском крае. Водитель чудом остался жив.

ЧП произошло в Чернышевском районе Забайкалья. Из-за паводка в реке Урюм вода поднялась так высоко, что люди не могут попасть с одного берега на другой.

Водителя грузовика это не остановило. Он решил ехать по хлипкому мосту, несмотря на угрозу рухнуть с машиной в воду. В итоге автомобиль смыло и унесло течением. Мужчину удалось спасти.

Из-за наводнения в поселке нет электричества. Сотрудники МЧС эвакуируют людей на другой берег.

Главный синоптик Петербурга объяснил, почему городу не грозит серьезное наводнение.