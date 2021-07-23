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Алексей Игонин уверен, что Чайковский поможет российским олимпийцам в Токио
Спорт
Алексей Игонин уверен, что Чайковский поможет российским олимпийцам в Токио
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 июля. Вице-президент Федерации футбола Ленинградской области Алексей Игонин считает, что отсутствие национального флага и гимна не скажется на результатах российских атлетов в Токио.

После провального выступления национальной сборной на Евро-2020 россияне с замиранием сердца ждут первых результатов на Олимпийских играх в Токио. Футболист и вице-президент Федерации футбола Ленинградской области Алексей Игонин отметил, что сам будет следить за Олимпиадой с «надеждой», учитывая российская сборная прибыла в Японию не в полном составе.

На этом турнире к россиянам будет приковано особое внимание после допингового скандала. Спортсмены из России лишились национального гимна и флага. Вместо них будут использоваться флаг Олимпийского комитета и музыка Петра Чайковского. По мнению Игонина, подобные изменения не повлияют на результаты российских спортсменов.

«Профессиональный спортсмен настраивается своим образом, у него ритуал выработан годами», — объяснил футболист.

Он добавил, что Чайковский достоянная замена национальному гимну на этой Олимпиаде. Игонин объяснил, что атлеты через музыку великого русского композитора будут связывать себя со своей страной.

«Здесь самое главное ассоциация себя со своей страной, своими болельщиками», — добавил Игонин во время конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио началась 23 июля в 14:00 по московскому времени. ФАН ведет текстовую трансляцию мероприятия. В связи с пандемией коронавируса мероприятие впервые проходит при пустых трибунах.

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Все новости / Спорт / Алексей Игонин уверен, что Чайковский поможет российским олимпийцам в Токио
япония спорт токио олимпиада чайковский игонин
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