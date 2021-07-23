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Кировские врачи достали из желудка 14-летней девочки полкилограмма волос
Общество
Кировские врачи достали из желудка 14-летней девочки полкилограмма волос
pixabay.com

Киров, 23 июля. Врачи детской областной больницы вытащили из желудка 14-летней девочки комок волос весом более 500 граммов, сообщили в минздраве Кировской области.

Девочка поступила в больницу с жалобами на боли в животе. Медики провели обследование и обнаружили у ребенка инородное тело в желудке, состоящее из волос, которые слиплись в комок. Он был настолько большим, что занимал практически весь объем желудка, передает «Свой Кировский.РФ»

Хирурги рассекли девочке живот и через него удалили образование длиной больше 20 сантиметров. Трихобезоар 14-летней школьницы состоял не только из волос, но и из рентгеновской пленки, а также из остатков непереваренной пищи. Вес комка составил 550 граммов.

Врачи архангельской больницы спасли жизнь малышу, который не мог самостоятельно дышать. После проведения компьютерной томографии, они обнаружили, что причиной затруднения дыхания оказалось подсолнечное семечко.

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