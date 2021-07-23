В Госдуме РФ поддержали скорую индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития России проработают вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН поддержал это нововведение и рассказал, какие политические партии этому поспособствовали.

«Я считаю, это абсолютно справедливо, поскольку величайшей глупостью было, когда работающим пенсионерам перестали индексировать пенсии. Огромное количество людей ушло в тень, и мы потеряли квалифицированных пенсионеров. На индексацию требовалось всего несколько сотен человек на тот момент, и получается, что какие-то вредители тогда решили, что работающим пенсионерам не нужно индексировать пенсии», — признался политик.

Федеральное агентство новостей /

Вострецов подчеркнул, что именно президент поставил эту задачу. Объединение профсоюзов России «Соцпроф», общероссийское профсоюзное объединение, долго этого добивалось, а также «Едина Россия» поднимала вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам.

«Наконец-то правительство разродилось и выполнило указ президента — это может только порадовать. Значит, все-таки слышат и уважают руководителя», — добавил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что часть российских пенсионеров сможет получить более 6 тыс. рублей доплаты к пенсии. Речь идет о жителях старше 80 лет.