ЕС «подтвердил» роль «Проекта» в антироссийской стратегии Запада

Евросоюз осудил «репрессии» в отношении издания «Проект» (его деятельность признана нежелательной в РФ по решению Генпрокуратуры) и «независимых» журналистов. Заявление Европейской службы внешних связей, в котором говорится, что такие действия вызывают тревогу в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, является подтверждением использования западными спецслужбами и НКО данного антироссийского пропагандистского проекта и других подобных ему для вмешательства во внутренние дела России.

В обращении отмечается, что ЕС неоднократно осуждал российские законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, считая, что они противоречат международным обязательствам РФ.

«Мы вновь призываем российские власти отменить эти решения и прекратить непрекращающиеся репрессии в отношении гражданского общества и независимых средств массовой информации», — говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

При этом никто из европейских дипломатов словно не замечает очевидных связей главного редактора издания «Проект» Романа Баданина (признан физлицом-иноагентом) с западными спецслужбами и фондами, курирующими протестные движения в разных странах по всему миру. Так, ранее ФАН доказал ангажированность руководства данного СМИ с «Европейским фондом за демократию» (EED — внесен Минюстом в реестр нежелательных организаций в РФ) и «Национальным фондом в поддержку демократии» (NED1 — стал первой организацией, чья деятельность признана нежелательной в России). Эти структуры подконтрольны непосредственно Конгрессу Соединенных Штатов Америки, который ежегодно выделяет на деятельность NED порядка 100 млн долларов, и ЦРУ.

wikipedia.org / VOA / Public Domain

Известно, что основатель «Проекта» фактически был завербован американскими спецслужбами в 2017 году, когда его пригласили обучаться в частном Стэнфордском университете (Калифорния, США). Учеба и проживание Баданина покрывались за счет стипендии Джона Найта. По возвращении в Россию в 2018 году он запускает собственное интернет-издание. Впрочем, это была далеко не его личная инициатива, а своеобразная плата за полученные за рубежом «знания».

Помимо «Проекта» Баданина, данные западные фонды финансово поддерживают многие либеральные средства массовой информации и оппозиционные ячейки в РФ. Так, например, руководство NED активно сотрудничает с командой осужденного оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказала вице-президент организации по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг в беседе с пранкером, который представился помощником беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

В ходе сегодняшнего выступления перед депутатами фракции «Единая России» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «западные политтехнологи по большому счету никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность в России».

Недовольство представителей ЕС действующими в РФ законами об иноагентах и нежелательных организациях уже прокомментировали в Госдуме. Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев подчеркнул, что подобные заявления со стороны различных европейских структур звучат с завидной регулярностью и будто написаны под копирку.

duma.gov.ru /

По словам Пискарева, законы, которые способствуют выявлению зарубежных связей и спонсоров некоторых неправительственных организаций, препятствуют их деятельности, не соответствующей декларируемым целям и принципам. Он считает, что это «разрушает планы Запада по дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране накануне сентябрьских выборов».

Беспокойство Евросоюза судьбой «Проекта» и прочих якобы независимых СМИ-иноагентов не случайно. Очевидно, активная работа компетентных российских органов по пресечению вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны посредством подконтрольных американским спецслужбам структур серьезно нарушила планы западных политических элит в отношении России.

Скорее всего, именно предстоящие выборы в Госдуму РФ, намеченные на 19 сентября 2021 года, были главной целью зарубежных кураторов Баданина и прочих либеральных изданий. В текущих условиях, когда их возможности в значительной степени ограничены, в ход идут подобные заявления о «репрессиях», провозглашаемые европейским дипломатическим ведомством.

Ранее сообщалось, что британское издание The Daily Telegraph подтвердило, что получает материалы для своих публикаций от спецслужб США и Великобритании.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций