Семилетнего сына Стаса Пьехи выписали из больницы после нападения соседки

Санкт-Петербург, 23 июля. Семилетний сын певца Стаса Пьехи, пострадавший от нападения соседки по коттеджному поселку, находится дома, сообщил ФАН источник из близкого окружения семьи.

Маленький Петр проходил лечение в петербургской больнице имени Раухфуса, откуда его уже выписали. Ребенок пребывает дома вместе с матерью — экс-супругой Пьехи, моделью Натальей Горчаковой.

Бывшая жена певца планирует восстанавливать не только физическое, но и моральное состояние сына. Горчакова хочет, чтобы они с ребенком отдохнули от пристального внимания публики.

Сын Стаса Пьехи попал в больницу после того, как его сильно толкнула соседка, которой оказалась жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина разозлилась, поскольку мальчик проткнул ее надувной бассейн. Во время конфликта также пострадала бабушка ребенка — мать Горчаковой.

Стас Пьеха говорил, что не пойдет на телевидение с этой скандальной историей. Певец пояснил, что не хочет обесценивать процесс, к которому уже подключился Следственный комитет.