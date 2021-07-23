Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 16:51
16:51
Армия
В США пытаются спрогнозировать судьбу Су-57 после выхода новейшего Checkmate
16:50
Политика
Политолог Сатановский озвучил единственное возможное требование Германии к России по "СП-2"
16:47
Общество
Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на улучшение состояния реки Дон
16:46
Политика
Губерниев послал «в сад» расстроенного цветами российского флага главу WADA
16:45
Общество
Ограничительные меры в Пермском крае продлили до осени
16:41
Экономика
Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах в 6000 рублей
16:33
Общество
Власти Петербурга назвали число желающих привиться «Спутником Лайт» иностранцев
16:33
Происшествия
Три сотрудника больницы в Брянской области уничтожали вакцину от COVID-19
16:32
Весь мир
Депутат Кнессета надеется на отказ США открыть консульство в Иерусалиме для палестинцев
16:32
Наука
Русские футурологи предположили, какое будущее ждет человечество через 100 лет
Все новости

Семилетнего сына Стаса Пьехи выписали из больницы после нападения соседки

  /   Обновлено: 23 июля 2021 15:52
Общество
Семилетнего сына Стаса Пьехи выписали из больницы после нападения соседки
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 23 июля. Семилетний сын певца Стаса Пьехи, пострадавший от нападения соседки по коттеджному поселку, находится дома, сообщил ФАН источник из близкого окружения семьи.

Маленький Петр проходил лечение в петербургской больнице имени Раухфуса, откуда его уже выписали. Ребенок пребывает дома вместе с матерью — экс-супругой Пьехи, моделью Натальей Горчаковой.

Бывшая жена певца планирует восстанавливать не только физическое, но и моральное состояние сына. Горчакова хочет, чтобы они с ребенком отдохнули от пристального внимания публики.

Сын Стаса Пьехи попал в больницу после того, как его сильно толкнула соседка, которой оказалась жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина разозлилась, поскольку мальчик проткнул ее надувной бассейн. Во время конфликта также пострадала бабушка ребенка — мать Горчаковой.

Стас Пьеха говорил, что не пойдет на телевидение с этой скандальной историей. Певец пояснил, что не хочет обесценивать процесс, к которому уже подключился Следственный комитет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Семилетнего сына Стаса Пьехи выписали из больницы после нападения соседки
пьеха певец звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru