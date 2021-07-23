Вспышки заражения устойчивым к лекарствам грибком зафиксировали в США

Вашингтон, 23 июля. Случаи заражения опасным и устойчивым к лекарствам грибком Candida auris выявили в Техасе и Вашингтоне, сообщили Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Впервые случай инфицирования этим грибком описали в 2009 году в Японии. На сегодняшний день Candida auris распространен на пяти континентах. Два года назад вспышку заражения грибком зафиксировали в больницах Великобритании. Тогда выявили 200 инфицированных, восемь из которых скончались.

В Вашингтоне зарегистрирован 101 случай заражения Candida auris в учреждениях длительного ухода за тяжелобольными пациентами. В Техасе грибок подцепили 22 человека. Смертность составила 30%, согласно заявлению CDC.

В декабре прошлого года первый случая инфицирования резистентным Candida auris выявили в Бразилии. Грибок грозит развитием инвазивных инфекций, вплоть до летальных исходов.