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«Физкульт-привет». Успехи россиян в UFC, мужчины в платьях, срыв боя Хазбика и Абдурозика
Видео
«Физкульт-привет». Успехи россиян в UFC, мужчины в платьях, срыв боя Хазбика и Абдурозика

Спортивные новости этой недели оказались богатыми не только на скандалы вокруг Олимпийских игр в Токио, но и принесли радость российским болельщикам MMA.

Россиянин Ислам Махачев вошел в Топ-5 рейтинга UFC, обогнав таких именитых бойцов как Конор Макгрегор и Тони Фергюсон. Новый рейтинг лиги смешанных единоборств был опубликован после победы Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом в турнире UFC на этой неделе. Кто станет следующим соперником российского чемпиона? Узнаете в этом выпуске «Физкульт привет».

Также вас ждет разбор скандалов и кадровых перестановок в оргкомитете Олимпиады: почему был уволен главный режиссер церемонии открытия игр, и как он был связан с Холокостом?

Вы узнаете, какие чувства испытали депутат Госдумы Виталий Милонов и фигуристка Татьяна Навка при просмотре мужской художественной гимнастики, а также чем закончилось противостояние инстаграмных фрик-воинов Хазбика и Абдурозика. Самые интересные новости спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет!».

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