Блогер Зеленый Кот готовит космический стартап, с которым обойдет конкурентов

Услуги межорбитального буксира по перемещению и запуску спутников, уборке космического мусора, орбитальному обслуживанию будут крайне востребованы через 5-6 лет, к тому же конкуренты в этой нише сегодня отсутствуют. Об этом в интервью ФАН на площадке МАКС-2021 рассказал основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров, известный как блогер Зеленый Кот. Вместе с командой он недавно начал работать над проектом по доставке научных и коммерческих спутников в дальний космос.

«Наш проект представляет собой межорбитальный буксир. Он предназначен для изменения положения либо размещения полезной нагрузки, а также запуска отделяемых аппаратов на орбиты. А какие это будут орбиты — околоземные или межпланетные — это уже как заказчик скажет», — рассказал Егоров.

Основатель космического стартапа отметил, что сегодня буксир, над проектом которого работает его команда, не может перелететь с околоземной орбиты на более дальнюю, например окололунную.

«Если это необходимо, можно использовать ракету — она обеспечивает вторую космическую скорость. Наш аппарат может провести необходимые коррекции по пути полета и выйти на орбиту не только Луны, но и Марса или Венеры», — добавил собеседник агентства.

При этом блогер признал, что его проект на сегодняшнем этапе вряд ли выдержит конкуренцию на глобальном рынке пусковых услуг в космосе.

«Мы уже опоздали выигрывать. То, что мы сейчас разрабатываем — это просто первая ступень, чтобы двигаться дальше. Это технологическая база, которая позволит создать коллектив, обеспечить наземную инфраструктуру, кооперацию, чтобы наладить все этапы разработки, испытаний, производства, — пояснил блогер.

Он отметил, что после прохождения этого этапа — ориентировочно через 5-6 лет — он вместе с командой сможет выйти на рынок, где сегодня нет игроков.

«Это предоставление услуг по очистке от космического мусора, орбитальному обслуживанию, инспекции. По сути, на сегодня таких рынков нет. Мы сейчас разрабатываем технологии, которые будут востребованы через 5-6 лет. И вот тогда мы уже будем в том месте, где мы сможем конкурировать с нуля, а не выходить на рынок, где уже топчется постоянно возрастающее количество конкурентов», — резюмировал Виталий Егоров.

Он отметил, что это может произойти примерно во второй половине 2020-х годов, однако четкие сроки обозначить крайне сложно. В ближайшие 10 лет, по словам блогера, многое изменится во взаимодействии с околоземными аппаратами, в услугах, которые они предоставляют, в регламентации их работы на орбите.