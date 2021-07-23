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Депутат Кнессета надеется на отказ США открыть консульство в Иерусалиме для палестинцев
Весь мир
Депутат Кнессета надеется на отказ США открыть консульство в Иерусалиме для палестинцев
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Иерусалим, 23 июля. Бывший мэр Иерусалима Нир Баркат призывает администрацию президента Джо Байдена отказаться от планов по открытию консульства США в восточной части города, которое будет обслуживать палестинцев.

Баркат, депутат Кнессета от крайне правой партии «Ликуд», в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне. Там он проводит встречи с американскими конгрессменами от обеих основных партий для продвижения законопроекта, который он внес в Израиле. Инициатива нацелена на то, чтобы запретить другим странам открывать новые дипломатические представительства для палестинцев в Иерусалиме.

В интервью изданию The Hill политик предупредил, что попытка вновь открыть консульство США в Иерусалиме, которое было закрыто бывшим президентом Дональдом Трампом, станет ошибкой.

«Дело не в американской администрации, а в том факте, что мы не хотим, чтобы консульства для палестинцев находились в Иерусалиме», — сказал экс-мэр священного города.

В рамках визита в Соединенные Штаты Нир Баркат уже встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом и Майком Ли, членами Палаты представителей Тедом Дойчем, Джейком Очинклоссом (оба демократы) и Кевином Маккарти (республиканец).

Спор о единстве города

Решение экс-президента Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим нарушило многолетний международный статус-кво. 

Депутат Кнессета надеется на отказ США открыть консульство в Иерусалиме для палестинцев
 / Александра Григорьева

Поскольку город считается спорной территорией, а его восточная часть, согласно международному праву, оккупированной Израилем, подавляющее большинство стран сохранили свои посольства в Тель-Авиве.

Если же израильтяне видят в неделимом священном городе столицу еврейского государства, то палестинцы непреклонны в том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущей страны.

Несколько дней назад Баркат сообщил израильскому каналу Chanel 12, что консульства, расположенные в восточной части Иерусалима для обслуживания местного палестинского населения, представляют прямую угрозу будущему контролю Израилем над неделимым городом.

«Мы говорим об объединении Иерусалима», — сказал депутат партии «Ликуд». — Не успеем мы оглянуться, как в Иерусалиме появятся всевозможные европейские консульства, и он превратится в консульскую столицу для палестинцев».

По мнению израильского политика, если другие страны и хотят открыть консульство для палестинцев, то им следует это сделать не в Иерусалиме — в Рамалле или других городах.

Пропалестинские шаги Байдена

В апреле 2020 года тогдашний кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не поддерживает решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Его не нужно было переносить. Но теперь, когда это уже сделано, я бы не стал возвращать посольство в Тель-Авив», — сказал политик.

Тогда же он заявил о планах вновь открыть консульство в Восточном Иерусалиме для палестинцев. Официальное подтверждение намерений нынешнего американского президента было озвучено в мае этого года госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Поскольку партия «Ликуд», возглавляемая бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в настоящее время является оппозицией в Кнессете, неясно, на какую поддержку может рассчитывать законопроект Барката. На данный момент его одобряют 38 соавторов инициативы в 120-местном парламенте. Тем не менее находящийся с визитом в Вашингтоне депутат призвал действующую администрацию Соединенных Штатов, по крайней мере, воздержаться от своих планов.

Соцопрос, проведенный The Hill, показал, что примерно 72% израильских респондентов выступили против открытия консульства США для палестинцев в Иерусалиме, в то время как 23,4% поддержали этот шаг, а 4,5% не определились. Исследование с участием более 500 человек было проведено компанией Direct Polls («Прямые опросы») в середине июля.

Несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Швеция, Италия и Ватикан, имеют консульства в Иерусалиме для поддержания отношений с палестинцами. Многие из этих диппредставительств были созданы в конце XIX и начале XX века, то есть до провозглашения государства Израиль в 1948 году.

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