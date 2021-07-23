Депутат Кнессета надеется на отказ США открыть консульство в Иерусалиме для палестинцев

Иерусалим, 23 июля. Бывший мэр Иерусалима Нир Баркат призывает администрацию президента Джо Байдена отказаться от планов по открытию консульства США в восточной части города, которое будет обслуживать палестинцев.

Баркат, депутат Кнессета от крайне правой партии «Ликуд», в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне. Там он проводит встречи с американскими конгрессменами от обеих основных партий для продвижения законопроекта, который он внес в Израиле. Инициатива нацелена на то, чтобы запретить другим странам открывать новые дипломатические представительства для палестинцев в Иерусалиме.

מתחיל סבב פגישות חשובות בסנאט ובקונגרס האמריקאיים כדי להסביר את הסכנה שבהקמת קונסוליה פלסטינית בירושלים ואת החשיבות האדירה בשמירה על ירושלים המאוחדת בירת ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח pic.twitter.com/oGOm1zHGfW — ניר ברקת (@NirBarkat) July 20, 2021

В интервью изданию The Hill политик предупредил, что попытка вновь открыть консульство США в Иерусалиме, которое было закрыто бывшим президентом Дональдом Трампом, станет ошибкой.

«Дело не в американской администрации, а в том факте, что мы не хотим, чтобы консульства для палестинцев находились в Иерусалиме», — сказал экс-мэр священного города.

В рамках визита в Соединенные Штаты Нир Баркат уже встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом и Майком Ли, членами Палаты представителей Тедом Дойчем, Джейком Очинклоссом (оба демократы) и Кевином Маккарти (республиканец).

פגשתי בוושינגטון את ידידי הטוב הסנאטור מייק לי מיוטה. שוחחנו על האתגרים המשותפים לנו וכמובן שהסברתי לסנאטור לי את הסיבות להצעת החוק שהגשתי נגד הקמה של קונסוליה פלסטינית בירושלים. @SenMikeLee הוא חבר אמת של מדינת ישראל וסיכמנו שנמשיך לפעול יחד כדי לחזק את הברית הנצחית בינינו ???????????????? pic.twitter.com/ANJoUxq2h6 — ניר ברקת (@NirBarkat) July 22, 2021

Спор о единстве города

Решение экс-президента Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим нарушило многолетний международный статус-кво.

/ Александра Григорьева

Поскольку город считается спорной территорией, а его восточная часть, согласно международному праву, оккупированной Израилем, подавляющее большинство стран сохранили свои посольства в Тель-Авиве.

Если же израильтяне видят в неделимом священном городе столицу еврейского государства, то палестинцы непреклонны в том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущей страны.

Несколько дней назад Баркат сообщил израильскому каналу Chanel 12, что консульства, расположенные в восточной части Иерусалима для обслуживания местного палестинского населения, представляют прямую угрозу будущему контролю Израилем над неделимым городом.

«Мы говорим об объединении Иерусалима», — сказал депутат партии «Ликуд». — Не успеем мы оглянуться, как в Иерусалиме появятся всевозможные европейские консульства, и он превратится в консульскую столицу для палестинцев».

Time for US to make good on @POTUS' pledge and reopen consular mission to the PNA. Elections have consequences and Bibi's crew of annexationists and one-staters is no longer the government. https://t.co/iZD0qlDjUa — Partners for Progressive Israel (@Partners4Israel) July 15, 2021

По мнению израильского политика, если другие страны и хотят открыть консульство для палестинцев, то им следует это сделать не в Иерусалиме — в Рамалле или других городах.

Пропалестинские шаги Байдена

В апреле 2020 года тогдашний кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не поддерживает решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Его не нужно было переносить. Но теперь, когда это уже сделано, я бы не стал возвращать посольство в Тель-Авив», — сказал политик.

Тогда же он заявил о планах вновь открыть консульство в Восточном Иерусалиме для палестинцев. Официальное подтверждение намерений нынешнего американского президента было озвучено в мае этого года госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Secretary of State Blinken announces US plans to reopen Jerusalem consulate – a move to restore diplomatic ties with Palestinians https://t.co/gb7lwnQCag pic.twitter.com/acVkVLvxSF — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 25, 2021

Поскольку партия «Ликуд», возглавляемая бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в настоящее время является оппозицией в Кнессете, неясно, на какую поддержку может рассчитывать законопроект Барката. На данный момент его одобряют 38 соавторов инициативы в 120-местном парламенте. Тем не менее находящийся с визитом в Вашингтоне депутат призвал действующую администрацию Соединенных Штатов, по крайней мере, воздержаться от своих планов.

Соцопрос, проведенный The Hill, показал, что примерно 72% израильских респондентов выступили против открытия консульства США для палестинцев в Иерусалиме, в то время как 23,4% поддержали этот шаг, а 4,5% не определились. Исследование с участием более 500 человек было проведено компанией Direct Polls («Прямые опросы») в середине июля.

Несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Швеция, Италия и Ватикан, имеют консульства в Иерусалиме для поддержания отношений с палестинцами. Многие из этих диппредставительств были созданы в конце XIX и начале XX века, то есть до провозглашения государства Израиль в 1948 году.