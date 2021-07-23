Экономист рассказал, когда доллар утратит значимость на мировом рынке

Доля доллара в международных расчетах постепенно будет снижаться, однако до полного смещения американской валюты с пьедестала еще очень далеко, заявил в разговоре с ФАН Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Финансовые аналитики ранее заявили, что доллар постепенно начинает терять позиции в торговых сделках между странами. Его положение в мире также пошатнуло появление евро и укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах. ЕС и Китай могут рассчитывать на то, чтобы убрать доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет, что доказывает торговая война США с Китаем и Европой.

«Перспективы на 50 лет слишком отдаленные, за полвека может многое измениться. Вполне вероятно, что современные деньги утратят свою надобность в обществе и в коммерческих расчетах. Что касается ближайших 5-10 лет, то существенного изменения в международных расчетах не произойдет: по-прежнему роль доллара США останется ведущей», — прокомментировал данные Артем Голубев.

Однако постепенно доля доллара в расчетах продолжит снижаться, добавил эксперт. До смещения американской валюты с пьедестала еще очень далеко, к тому же пока реального конкурента в мире нет, остальные валюты могут только в совокупности отобрать у доллара долю в расчетах, сообщил экономист.

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«Перспективы евро или юаня занять ведущую позицию в международных расчетах в ближайшие лет десять невелики: страны ЕС и КНР значительную часть международных расчетов проводят в долларах США, особенно во взаимной торговле с Соединенными Штатами. Другие же страны (не из числа ЕС и КНР) тем более не торопятся использовать евро или юань в своих расчетах», — поделился мнением собеседник ФАН.

В завершение Артем Голубев отметил, пока шансы евро и юаня стать ведущими валютами мира ничтожны, поэтому опасности для мировой системы они не представляют.

«Однако тенденция на мультивалютную мировую систему, формирующуюся около двух десятилетий, может в долгосрочной перспективе убрать гегемонию доллара США, что будет способствовать многовекторности и сбалансированности международной торговли без склонения в пользу одного государства, имитирующего мировую валюту, не имеющую серьезной конкуренции в международных расчетах», — резюмировал специалист.

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