VIP-вакцинация в Аргентине: привившимся вне очереди грозит уголовный срок

На прошлой неделе генеральная прокуратура Аргентины возобновила судебное разбирательство по делу о «VIP-вакцинации». 70 человек, привившихся «по блату» в январе и феврале 2021 снова оказались под следствием.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН в Аргентине побеседовала с адвокатом Вероникой Родригес и выяснила, почему этим людям грозит даже не административное, а уголовное наказание.

Когда вакцины доступны не всем

На сегодняшний день Куба остается единственной страной Латинской Америки, которая разработала собственную вакцину и не нуждается в закупках прививочного материала за границей. Все остальные вынуждены тратить и без того скромные бюджетные средства на вакцину, необходимую логистику, — и поэтому устанавливают жесткие правила относительно очередности вакцинации, групп риска, и строго контролируют процесс.

Несмотря на строгие меры и создание «календарей вакцинации» сразу в нескольких странах региона в феврале 2021 года вспыхнули скандалы: власть имущие (в основном госслужащие высокого ранга и их семьи) выгадали себе возможность привиться от коронавируса без очереди.

Федеральное агентство новостей /

Аргентинский юрист Вероника Родригес поддерживает правящую в стране коалицию «Общий Фронт». Однако несмотря на свои политические предпочтения смотрит на вещи объективно: полномочия, которые в данном случае взяли на себя власти Аргентины и соседних стран, связаны не только с требованиями социальной справедливости. Главы государств региона воспользовались возможностью политизировать санитарные мероприятия, сделать их своей заслугой. Именно потому на ввоз вакцин и их распределение введена государственная монополия — граждане не могут просто пойти в аптеку, купить препарат и привиться платно.

«Государство слишком много на себя берет, и за это с него соответственно спрашивают. «VIP-вакцинацию» в Аргентине попытались свести к разряду административного или этического нарушения, однако с учетом всех затрат и сложностей приобретения вакцин, речь идет о преступлении из области уголовного права» — отметила Вероника Родригес в интервью ФАН.

Она уверена: несмотря на то, что законы в разных странах разные — концепция одна и та же, если речь идет о злоупотреблении властью и растрате государственных средств (каковыми являются вакцины). И то, и другое однозначно является выражением коррупции.

Федеральное агентство новостей /

Коррупция как поветрие

За пару недель до того, как в Аргентине вскрылись махинации с вакцинами, аналогичная ситуация имела место в Перу: президент Франсиско Сагасти официально подтвердил, что в обход протокола третьей фазы испытаний китайского препарата Sinopharm с 31 декабря по начало февраля привилось 487 человек. Из них восемь работали в Минздраве, 16 человек — крупными правительственными чиновниками, ещё несколько были бизнесменами и католическими священнослужителями высокого ранга.

/ Федеральное агентство новостей

В отставку немедленно подали ректор и проректор Перуанского университета имени Каэтано Эредиа, где размещалась лаборатория и хранились вакцины; министр здравоохранения (шестой за 2020 год) и министр иностранных дел. Остальные были уволены. По данным газеты El Tiempo на тот момент в Перу уже было зафиксировано 44 тыс. погибших и больше миллиона заражений. Страна остается мировым лидером по количеству заболевших на душу населения.

В первых числах марта в СМИ появилась информация о «вакунагейте» и нарушениях прививочных протоколов в Чили: отдел статистической информации Минздраа этой страны заявил о том, что в обход установленных норм было привито целых 37 306 человек.

Все они были младше 60 лет и не имели отношения к приоритетным группам — медицинскому персоналу и работникам сферы образования. Вместо них — и не исключено, что по инициативе самого президента Пиньеры — Минздрав привил карабинеров и те подразделения армии, которые обычно бросают на подавление беспорядков. Что по-своему не лишено логики. Следует отметить, что никаких судебных разбирательств по этому поводу правительство Чили открывать не стало.

Федеральное агентство новостей /

В Эквадоре информация о «VIP-вакцинации» появилась в СМИ 24 февраля. А 26 ушел со своего поста министр здравоохранения, Хуан Карлос Себальос — успевший привить «Пфайзером» свою дорогую маму. Еще одну сотрудницу Минздрава уволили. Под суд, так же, как и в Чили, не пошел никто.

Самый старый кодекс

Вероника Родригес уже 20 лет является практикующим адвокатом и отлично знает плюсы и минусы аргентинского правосудия.

«У нас самые «мягкие» уголовные приговоры в сравнении с соседними странами, — отмечает она. — Наверное, потому что наш уголовный кодекс — самый старый на континенте. Его, конечно же, необходимо обновить. Но сама система реагирует на запрос социума более чутко. В сравнении с тем же Чили или Перу мы гораздо эффективнее по части защиты прав человека — а также нарушений, связанных с волюнтаризмом власти».

Предоставлено Вероникой Родригес /

Адвокат Родригес подчеркивает, что масштабы «вакунагейта» в Аргентине оказались значительно меньше, чем в соседних странах. И объясняет это наличием более высокой гражданской и юридической культуры.

ФАН: Вы согласны с инициативой прокурора Серхио Родригеса заново открыть дело о «VIP-вакцинации»?

Вероника Родригес: Абсолютно. В марте судья Капучетти решила, что там не было состава преступления, потому что из 70 привитых «по блату» большинство так или иначе подпадало под категории групп риска, и это проблема скорее этического плана, а не уголовного.

Но это стратегическая ошибка: в текущей ситуации, когда правительству так сложно поддерживать позитивный имидж, необходимы максимальная прозрачность и последовательность. То есть ответственность нельзя снимать не только с бывшего министра здравоохранения и директора госпиталя, где располагался вакцинационный кабинет. Функционеры, нарушившие протокол в критической для страны ситуации, должны быть осуждены. На самом деле из 70 только пять человек действительно отвечали требованиям очередности.

— Какое наказание ждет виновных?

— При наличии состава преступления их могут осудить на срок от 1 месяца до 6 лет — за подлог или злостную аферу (только вместо денег будут вакцины, как мы уже говорили). Однако, скорее всего, это будут 6 месяцев тюремного заключения условно (это если нет других судимостей).

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

В случае госслужащих — бывшего министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсии, директора госпиталя, сенатора Таианы или депутата Вальдеса — отягчающим обстоятельством будет именно тот факт, что они госслужащие. Если власть хочет, чтобы ей подчинялись – то злоупотребление властью должно быть наказуемо в первую очередь.