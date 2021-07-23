Москва, 23 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит о ситуации с «СП-2» футбольными аллегориями, но на деле Киев — это просто мяч в политической игре, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

Официальный Киев продолжает выражать свое недовольство сделкой по "Северному потоку —2", заключенной между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Однако команде президента Владимира Зеленского следует наконец обратить внимание на ситуацию внутри страны и заняться делом, подчеркнул депутат. Только так Украина в глазах международного сообщества может обрести субъектность, а не быть мячом в политическом противостоянии Москвы и стран Запада.

«После соглашения между США и Германией по «Северному потоку-2» Украине ничего не остается как попытаться любым способом сохранить внимание к себе со стороны Запада. Очевидно, что голословные обвинения в адрес России, которыми Киев торгует с Вашингтоном и Брюсселем, остаются практически единственным инструментом властей «ненадежной», — предсказал судьбу "киевского мяча" Железняк.

Однако, несмотря на недовольство Киева, у самой Москвы должны остаться вопросы по заключенной Байденом и Меркель сделке. Лидеры ФРГ и США оказывают давление на Москву, и рычагом выступает именно Украина, уверен член комитета Госдумы по международным делам.