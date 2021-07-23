Первый канал прервал трансляцию открытия Олимпиады перед выходом сборной Украины

Москва, 23 июля. Первый канал ушел на рекламу во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио перед появлением на арене сборной Украины.

Шоу в честь старта масштабного спортивного мероприятия началось в 14:00 по московскому времени. Частью церемонии стал парад атлетов из разных стран, который традиционно открыла Греция.

Украина вышла на арену между Угандой и Уругваем. В это время Первый канал прервал трансляцию рекламой. При этом в приложении канала показали проход украинских спортсменов.

Летняя Олимпиада должна была пройти в Токио в прошлом году, но ее перенесли в связи с пандемией коронавируса. Игры проходят с большим числом ограничений, например, на церемонию открытия впервые не допустили зрителей. Некоторые японцы протестуют против Олимпиады.