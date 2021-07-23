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Форвард мадридского «Реала» Бензема заразился COVID-19

  /   Обновлено: 23 июля 2021 15:44
Спорт
Форвард мадридского «Реала» Бензема заразился COVID-19
wikipedia.org  /  Chris Deahr/CC BY 2.0

Мадрид, 23 июля. Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил положительный результат теста на коронавирус.

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что французский форвард Карим Бензема заразился коронавирусом. Нападающий сдавал тест на COVID-19 в Лионе. Бензема не прилетит в Мадрид, пока полностью не поправится.

Перед стартом нового сезона «Реал» проведет два товарищеских матча. Мадридский клуб сыграет с шотландским «Рейнджерс» и итальянским «Миланом». Первый матч в чемпионате Испании «Реал» проведет 14 августа. Пока неизвестно, сможет ли Бензема, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром клуба, принять участие в игре.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» приобрел права на показ Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом проинформировала пресс-служба телеканала.

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