Ростех: результаты авиасалона МАКС-2021 превзошли все ожидания

Москва, 23 июля. Сумма подписанных Ростехом контрактов на МАКС-2021 превысила 230 млрд рублей. Это выше всех ожиданий, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, компания презентовала на летном салоне более 500 образцов продукции. В их числе оказались 50 новинок — самолеты, вертолеты, БПЛА, авионика, двигатели и многое другое, отмечается на сайте Ростеха.

«В их числе — новый тактический самолет «Сухого» Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба», — обратил внимание Чемезов.

Международный авиационно-космический салон состоялся 20 июля 2021 года. Это один из самых важных салонов в мире, заявили ранее представители французской компании S.E.R.E.M.E.