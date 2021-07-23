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Российская делегация вышла на парад в честь открытия летней Олимпиады в Токио
Спорт
Российская делегация вышла на парад в честь открытия летней Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 23 июля. Делегация атлетов из России вышла на арену в рамках торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Парад спортсменов традиционно открыла Греция, являющаяся родиной Олимпиады. Российская делегация вышла на арену 77-й по счету после атлетов из Сан-Марино. Знамя команды вынесли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Спортсмены выходят на парад в алфавитном порядке, но следует учитывать, что алфавит в этом году — японская катакана. Замыкать шествие будет команда Японии как страны, принимающей Игры.

Российские спортсмены ранее жаловались на условия проживания в Олимпийской деревне, например, на проблемы с горячей водой и розетками. Кроме того, атлетам рекомендовали соблюдать особую диету и отказаться от традиционной японской кухни.

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токио олимпиада сборная россии
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