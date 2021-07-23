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ЦУМ извинился перед женой Эрнста за драные босоножки стоимостью 76 тыс. рублей
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Шоу-бизнес
ЦУМ извинился перед женой Эрнста за драные босоножки стоимостью 76 тыс. рублей
instagram.com  /  @sofyapavlovna

Москва, 23 июля. Супруга Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст сменила гнев на милость, когда получила «приятные знаки внимания» от ЦУМа. Премиальный магазин ранее прислал ей рваные босоножки.

Софья Эрнст опубликовала эмоциональный пост в Instagram-аккаунте, в котором гневно высказалась о ЦУМе. Оказалось, что звезда заказала обувь стоимостью 76 тыс. рублей из интернет-магазина, однако когда развернула посылку пришла в ужас. Босоножки Saint Laurent оказались с оторванным ремешком. В разделе Stories супруга Константина Эрнста выложила снимок дорогой обуви с дефектом. На фото видно, что внутренняя часть босоножек выглядит потертой, будто их уже кто-то надевал.

«Вы в себе вообще? Как можно продать и прислать разодранную обувь?» — возмутилась актриса.

Премиальный магазин молниеносно отреагировал на гневную публикацию Софьи Эрнст. Такое внимание ЦУМа заставило звезду сменить гнев на милость. Она рассказала, что ей принесли «глубочайшие извинения», а кроме того оказали «приятные знаки внимания».

Жена Константина Эрнста не стесняется выставлять напоказ свою роскошную жизнь, за что часто получает волну хейта. Недоброжелателей у актрисы хватает. В январе этого года в МХТ им. Чехова случился шокирующий инцидент. Во время спектакля «XX век. Бал» вместо искусственного снега на Софью Эрнст посыпались гвозди, которые ранили звезду.

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Все новости / Шоу-бизнес / ЦУМ извинился перед женой Эрнста за драные босоножки стоимостью 76 тыс. рублей
актриса эрнст цум обувь
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