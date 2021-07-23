Отдыхающий в тверском парке мужчина обнаружил в реке труп

Тверь, 23 июля. Правоохранители устанавливают личность мужчины, труп которого нашли в реке в одном из парков.

Житель Твери сообщил в полицию о том, что в реке Тьмака, протекающей через местный парк, плавает труп. Очевидец заснял происходящее на камеру и выложил в социальную сеть. Однако не все пользователи поверили в то, что это не постановочное видео. Многие приняли тело человека за пластиковый манекен.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Спасатели вытащили тело из воды и отправили на экспертизу для выяснения точных причин смерти.

Еще один труп мужчины с разбитым лицом нашли в Саратовской квартире.