Японцы протестуют против Олимпиады в Токио во время церемонии открытия Игр

Токио, 23 июля. Жители Японии устроили акцию протеста против Олимпиады в Токио прямо во время торжественной церемонии открытия Игр.

Недовольные граждане собрались вокруг стадиона, чтобы выразить свою позицию. Подойти вплотную к зданию протестующим не удалось из-за высокого забора и нарядов полиции.

По мнению японцев, принимающих участие в акции, их стране не нужна эта Олимпиада. Граждане считают, что средства, потраченные на Игры, стоит направить на борьбу с коронавирусом. Акция попала на видео, опубликованное AFP.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации, а в последний месяц там наблюдается рост числа заболеваний COVID-19. По этой причине некоторое японцы отмечают, что сейчас их страна не готова принимать гостей из-за рубежа.

Российским спортсменам ранее посоветовали соблюдать особую диету во время Олимпийских игр. Атлетам рекомендовали отказаться от традиционной японской кухни.