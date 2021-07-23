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Японцы протестуют против Олимпиады в Токио во время церемонии открытия Игр
Спорт
Японцы протестуют против Олимпиады в Токио во время церемонии открытия Игр
Global Look Press  /  Jan Woitas/dpa

Токио, 23 июля. Жители Японии устроили акцию протеста против Олимпиады в Токио прямо во время торжественной церемонии открытия Игр.

Недовольные граждане собрались вокруг стадиона, чтобы выразить свою позицию. Подойти вплотную к зданию протестующим не удалось из-за высокого забора и нарядов полиции.

По мнению японцев, принимающих участие в акции, их стране не нужна эта Олимпиада. Граждане считают, что средства, потраченные на Игры, стоит направить на борьбу с коронавирусом. Акция попала на видео, опубликованное AFP.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации, а в последний месяц там наблюдается рост числа заболеваний COVID-19. По этой причине некоторое японцы отмечают, что сейчас их страна не готова принимать гостей из-за рубежа.

Российским спортсменам ранее посоветовали соблюдать особую диету во время Олимпийских игр. Атлетам рекомендовали отказаться от традиционной японской кухни.

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япония токио олимпиада
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