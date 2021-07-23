Главврач махачкалинской больницы: У нас нет тяжелых привитых от COVID-19 пациентов

Махачкала, 23 июля. В Городскую клиническую больницу №1 дагестанской столицы еще не поступали привитые от коронавируса пациенты с тяжелым течением болезни. По словам главврача медицинского учреждения Хаджимурада Малаева, осложнения возникают только у не прошедших вакцинацию жителей республики.

«Вакцина однозначно дает защиту от тяжелого течения заболевания, она гарантирует, что болезнь протечет по слабому сценарию. Мы еще не получили ни одного привитого пациента, который бы тяжело перенес COVID-19. В основном заболевают те, кто вообще не вакцинировался», — сказал Малаев в эфире телеканала ННТ.

На сегодняшний день в Дагестане процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции прошли более 216 тысяч человек. Это 16% от всего населения республики, которое необходимо привить от COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов вакцинировался против коронавируса. Руководитель региона привился препаратом «Спутником V».