Судный день для Киева: Альгис Микульскис об иске России к украинским преступникам

Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой. Иск предъявлен Украине на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает причины этого события и фон, на котором оно произошло.

Украина, похоже, доигралась… По крайней мере, так решила Генеральная прокуратура России. Решила — и, обратившись к 33 статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подала иск в ЕСПЧ.

Инкриминируется Киеву многое! И надо ли говорить, что он это полностью заслужил. За почти восемь лет, прошедших с момента государственного переворота, политкорректно называемого «Майданом», украинские политики наворотили столько, что разгребать эти «авгиевы конюшни» придется, пожалуй, не один десяток лет. Что ж… Думаю, заявление российской генпрокуратуры станет первым шагом на этом трудном пути.

Однако, по порядку. В чем конкретно обвиняется Украина? Разумеется, на первом месте в списке ее преступлений стоят убийства. Массовые, жестокие и ничем не обоснованные. Начавшиеся как раз на том самом «Майдане». «Небесную сотню» помните? А имя депутата Верховной рады Сергея Пашинского? Показания снайперов из Грузии, которым он выдал оружие и приказал стрелять по людям, РИА Новости опубликовало еще в феврале 2018 года. Надеюсь, эти свидетельства не остались без внимания тех, кто составлял исковое заявление.

Одесса… Чудовищная история, буквально потрясшая мир еще до начала гражданской войны в Донбассе. 48 смертей и причастность к ним Алексея Гончаренко, который до сих пор, ни много ни мало, является членом постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ. Европейским судьям будет о чем подумать.

И конечно же — война. Которую политические украинцы называют гибридной, а нормальные люди — гражданской. Начавшись 14 апреля 2014 года, она с разной степенью интенсивности продолжается по сей день. Более 13 тысяч погибших, бесконечные обстрелы мирных жителей, попрание всех мыслимых законов и традиций ведения боевых действий — например, участие в них парамилитарных формирований под знаменами с откровенно нацистской символикой… И все это по одной лишь причине: люди, которых ВСУ и нацбаты убивали, убивают и продолжат убивать в ближайшем будущем, всего лишь хотели говорить на родном для них русском языке. Киев вместо этого обрушил на их города артиллерийские снаряды и авиационные бомбы.

Составители этой межгосударственной жалобы не забыли ничего — ни рейса МН17, которому Украина «любезно» предоставила воздушный коридор над «горячей зоной», ни борьбы с инакомыслием, одной из многочисленных жертв которой стал Олесь Бузина, ни закрытия оппозиционных СМИ, ни дискриминации русского языка, ни водной блокады Крыма… Потому что — накипело! И надоело иметь в ближайших соседях стадо политизированных бабуинов, размахивающих портретами убийц и называющих их именами улицы городов и спортивные команды, как это произошло в Новомиргороде, где на детских соревнованиях по стритболу выступали «Гитлеровцы»!

Федеральное агентство новостей /

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обосновала решение о подаче иска следующими словами:

«Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций. Данное взвешенное решение российских властей явилось следствием множества факторов: во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине; во-вторых, продолжающегося нарушения Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом, а также собственной Конституцией; в-третьих, неспособностью украинской правоохранительной и судебной системы надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты».

А что же сами эти паны, руководящие почти разграбленной ими же страной? А паны — как обычно — не унывают. Надувают щеки в попытках казаться серьезными людьми, не переставая при этом попрошайничать, и выступают с какими-то заявлениями. Как, например, один из главных киевских клоунов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, поделившийся со зрителями телеканала «Украина 24» очередной порцией отходов своей мозговой деятельности.

«Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным и он подан Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и траты времени на написание ответа, у этого заявления не будет».

Так и хочется спросить: «Да вы исковые материалы-то читали, Дмитрий Иваныч? Прежде чем выводы делать…»

Думаю, не читал. У такого «выдающегося» политика и дипломата есть дела поважнее: например, выпрашивать у коллективного Запада новые санкции против России или бороться с «Северным потоком — 2». Несмотря даже на то, что сами хозяева из администрации президента США настоятельно попросили Украину «помолчать» и перестать публично выражать свое несогласие с наличием газопровода.

Приведет ли обращение России в ЕСПЧ к каким-либо правовым последствиям? А знаете — пожалуй, это и неважно. Главное тут не мнение европейских судей с их двойными стандартами. Главное тут — сигнал самой Украине. Сигнал о том, что все преступления ее власти тщательно документируются Россией и заносятся в специальную папку. Которая еще сыграет свою роль. Причем, не в Страсбурге, а в самом Киеве, на уголовном процессе, где будут судить тех, кто превратил Украину в «failed state». Несостоявшееся государство.