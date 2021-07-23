Философ Дзермант разъяснил слова Лукашенко об опасности возникновения третьей мировой войны

Санкт-Петербург, 23 июля. Опасность возникновения третьей мировой войны растет. Об этом свидетельствует ситуация на международной арене, заявил философ Алексей Дзермант.

Происходящее в мировой политике не обнадеживает. Шансы на вооруженные столкновения только увеличиваются, сказал политолог на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о третьей мировой войне. Лидер республики отметил, что нападки Запада на Москву, Минск и Пекин могут привести к печальным последствиям.

По мнению Дзерманта, не стоит недооценивать слова Лукашенко. В области политики в настоящее время наблюдается блоковое противостояние. Оно образовалось в результате антироссийских санкций и отношений между США к КНР.

В то же время философ утверждает, что Москва, Минск и Пекин должны объединиться. Только так можно сохранить независимость и противостоять попыткам разрушить страны.

«Нам (Белоруссии. — Прим.ФАН) с Россией нужно будет отвечать и блокироваться с Китаем. Выдержит тот, кто будет более устойчив в экономике, технологиях и будет противостоять попыткам изнутри взорвать государства и подчинить их Западу», — пояснил Дзермант.

Ранее в Кремле высказались о вероятности возникновения мировой войны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вооруженное столкновение глобального масштаба невозможно из-за сохранения ядерного паритета.