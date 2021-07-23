«Портят статистику»: на Украине под языковые санкции попали дети и Пушкин

В рамках одобренного Конституционным судом Украины нового положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» («О языке») на территории от Ужгорода до Мариуполя вступили в силу очередные правила поведения в общественных местах. Отныне мова становится единственным средством коммуникации не только в стенах административных зданий, офисов, учебных заведений и магазинов, но и в парках (скверах), и даже на детских площадках.

Как утверждают авторы нововведения, подобная мера призвана «доказать Объединенной Европе уровень патриотизма» украинцев. Многие независимые аналитики, включая европейских экспертов, назвали это нововведение абсурдным. Сложившуюся на Украине ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Родители пятилетнего жителя небольшого городка в Киевской области Алексея Б. не смогли записать свое чадо в один из местных детсадов. И дело здесь не в том, что в упомянутом дошкольном учреждении не хватило мест. И даже не в том, что семья «соискателя» не располагала необходимыми льготами. Просто на так называемом «ознакомительном занятии» Алексей категорически отказался называться «Олесем», а во время танцевального конкурса не пожелал надевать вышиванку. При этом малыш говорил по-русски с якобы явным московским акцентом.

«Да вы поймите — он нам испортит всю статистику. Скоро многие наши ребята, услышав его речь, будут путать русские и украинские слова, — авторитетно заявила супругам Б. директриса садика. — Здесь мы воспитываем настоящих [запорожских] казаков, а не «сепаратистов».

И далее почти шепотом сообщила, что не последнюю роль отказа в приеме ребенка сыграли очередные поправки к закону «О языке». Любопытно, что отмеченные поправки в параграфах 23 и 26 «языкового закона» вступили в силу всего несколько дней назад — 16 июля нынешнего года (для сравнения — сам закон под порядковым номером 2704-VIII был ратифицирован Верховной радой еще в 2019-м году).

Скорость, с которой украинские чиновники стали выполнять эти положения, впечатляет. Согласно параграфу 23, на мове должны вещать все без исключения телеканалы и радиостанции Украины, а фильмы — дублироваться по-украински. Только за последнюю неделю в отношении целого ряда местных СМИ были введены около двухсот штрафных санкций. Например, уполномоченному по защите украинского языка Тарасу Креминю не понравилась трансляция советских фильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и «Гостья из будущего», где герои говорили «только по-русски». Параграф 26 касается проведения туристических экскурсий, уроков и даже собраний на школьных переменах исключительно по-украински.

Отдельным пунктом нововведения стало изъятие из библиотечных фондов книг на русском языке.

«Нам поступило предписание отправить в закрытые хранилища томики Достоевского, Горького и Бунина, — сказала в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сотрудница крупной черниговской библиотеки. — В буквальном смысле этого слова спасти некоторые экземпляры нам удалось лишь хитростью: ряд произведений классиков русской литературы был переведен на украинский язык».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Меньше повезло памятникам тем же классикам русской литературы. В ряде районов местные власти объявили о намерении демонтировать монументы в честь Пушкина и Карамзина, а также переименовать улицы Тургенева, Маяковского и Шолохова.

«У нас есть свои выдающиеся деятели нашей собственной культуры, — заявил один из высокопоставленных чиновников. — В их честь будут созданы мемориалы и названы проспекты и даже переулки. Люди наверняка оценят этот порыв официального Киева».

Некоторые украинцы подобный «порыв» действительно оценили. В офис украинского «языкового омбудсмена» Креминя уже поступили тысячи жалоб на «русскоязычных сограждан» и сотни предложений относительно изменений топонимики. В одной из жалоб некий «сознательный патриот» посетовал на то, что «несносные дети под его окнами регулярно кричат на москальском диалекте» и потребовал от райадминистрации «немедленно принять все необходимые меры».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

А вот некоторые иностранные специалисты не оценили.