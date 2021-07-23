Ежегодно 25 июля отмечается День зубного техника — специалиста, занимающегося изготовлением и ремонтом зубных протезов, имплантов, ортодонтических аппаратов и прочих конструкций.

Официального статуса праздник, к сожалению, не имеет, зато уже без малого два десятилетия с удовольствием отмечается в профессиональном сообществе. Особого символического значения дата не имеет, но и совсем уж случайной ее не назовешь.

Когда представители профессии задумались, какого числа чествовать зубных техников, было принято решение устраивать праздник в конце июля — к этому времени большинство студентов заканчивает учебу и начинают работу в своей первой лаборатории. Молодые специалисты восприняли эту идею на ура, и День зубного техника быстро прижился в узких кругах.

Мы присоединяемся к поздравлениям и хотим рассказать несколько любопытных и порой удивительных фактов из мира стоматологии, а также поделиться идеями подарков на случай, если в вашем окружении есть зубные техники.

Федеральное агентство новостей /

Немного интересного из мира зубов

Первые аналоги зубных имплантов появились у индейцев племени майя. Их делали из кусочков раковин морских обитателей.

В XIX веке желанным подарком на свадьбу для английских молодоженов были… зубные протезы. Все дело в том, что в те времена поход к стоматологу приравнивался к изощренной пытке, уже в 20 с небольшим многие лишались части собственных зубов.

Один из зубов Исаака Ньютона , инкрустированный в золотой перстень, был продан в 1816 году за баснословные 35 000 долларов (в пересчете на сегодняшний день).

, инкрустированный в золотой перстень, был продан в 1816 году за баснословные 35 000 долларов (в пересчете на сегодняшний день). Самое «зубастое» создание на планете — улитка. Количество зубов во рту у этого моллюска может превышать 25 000!

США славятся своими, мягко говоря, своеобразными законами. Так, в штате Вермонт женщины не имеют права носить зубные протезы без письменного согласия супруга.

Первые искусственные зубы из керамики стали делать в XIX веке. До той поры протезы заменяли зубы солдат, погибших на поле боя.

Среди коренных народов Америки была распространена практика украшения зубов различными орнаментами, насечками и полудрагоценными камнями. Впрочем, некоторые звезды шоу-бизнеса и сегодня не прочь украсить свою улыбку бриллиантом или изумрудом. Последний писк стоматологической моды — грилзы — съемные украшения на зубы, чаще всего весьма вычурные. Среди поклонников эпатажного тренда были замечены Бейонсе , Тина Кунаки , Рианна , Мадонна , Майли Сайрус , Кэти Перри , Егор Крид , Филипп Киркоров .

, , , , , , , . Стоматология — одна из самых динамично развивающихся сфер медицины, в арсенале дантистов постоянно появляются новые материалы и инструменты. Чтобы тестировать новшества, ученые изобрели искусственный механический рот, который за сутки способен совершить столько же жевательных движений, сколько обычный человеческий делает за целый год. Стоит чудо техники порядка 250 000 долларов.

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Что подарить на День зубного техника

Отличие профессии зубного техника от стоматолога состоит еще и в том, что рабочий день этих специалистов проходит преимущественно в лаборатории, они крайне редко контактируют с пациентами. Выходит, что шансов познакомиться с человеком, который изготавливал ваши зубные протезы, крайне мало, но среди ваших друзей или родственников вполне могут оказаться представители этой важной специальности, поэтому мы решили предложить несколько идей недорогих, но памятных подарков на День зубного техника.

Сладости, изготовленные на заказ (пряники и печенье в виде зуба, торт или кексы с рисунком и надписью, пакетик мармелада). В соцсетях или по отзывам знакомых вы без труда найдете кондитера, который с радостью изготовит сладкий тематический презент.

Мыло в виде стоматологических инструментов. Если подходящего не нашлось в магазине, заказать такой сувенир у рукодельниц не составит труда.

Флешка в форме зуба. Забавный и полезный подарок пригодится каждому.

Ежедневник с гравировкой. Несмотря на всеобщую компьютеризацию, многие до сих пор предпочитают по старинке записывать список дел на бумагу.

Подарочный сертификат (бассейн, спа). Один из недостатков профессии — большая нагрузка на спину. Снять напряжение в мышцах помогут массаж и плавание.

Гамак для ног. Крепится под столом и служит для расслабления уставших конечностей.

Вещицы для дома и работы в медицинской тематике: кружки, брелоки, вазочки для конфет, органайзеры и т. д.