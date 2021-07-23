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Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи

  /   Обновлено: 23 июля 2021 15:17
Экономика
Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выбрала нестандартную брошь для своего выступления.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина надела брошь, которая символизирует дождевую тучу.

Представитель регулятора ранее отмечала, что использует различные броши для конференций и публичных мероприятий, чтобы передать особое послание и скрытый смысл. Об этом писал ТАСС.

Сообщение о новой броши появилось в Telegram-канале РИА Новости. Сегодня, 23 июля, Банк России поднял ключевую ставку в стране до 6,5% после заседания совета директоров.

Прогноз регулятора по инфляции на текущий год также был скорректирован. Он изменился в сторону повышения.

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