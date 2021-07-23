Юная ростовчанка утонула во время купания на Зеленом острове

Ростов-на-Дону, 23 июля. Следственный комитет по Ростовской области устанавливает причину смерти 14-летней ростовчанки, которая накануне отдыхала вместе с семьей на одной из баз Зеленого острова.

Как сообщают в ведомстве, жительница донской столицы вместе с двумя дочерями находилась на базе отдыха. Когда девочки 12 и 14 лет пошли купаться, они не справились с течением и стали тонуть. Одну дочь спасли проплывающие мимо на лодке отдыхающие, вторую достали из реки через несколько часов без признаков жизни. Предварительная причина смерти — утопление.

В настоящее время следствие проводит экспертизу, по результатам которой будет восстановлена вся картина произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как мужчина попытался спасти тонущую в реке девочку-подростка, но утонул сам. Инцидент случился в Новоузенском районе Саратовской области.